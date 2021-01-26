«Я постоянно вспоминаю о нем»: Стоянов об Олейникове

Стоянов выпустил музыкальный альбом и посвятил одну из песен с пластинки своему умершему товарищу. По словам артиста, название композиции «Где-то» говорит о возможности когда-нибудь встретиться со старым другом.

«Я постоянно вспоминаю о нем. Нахожусь в живом, нетрагическом, светло-грустном диалоге с моим партнером. Но эта беседа понятна только нам двоим», — объяснил в интервью Стоянов. Он также отметил, что написал композицию спустя несколько месяцев после смерти Олейникова, но только сейчас решился ее выпустить.