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Юрий Стоянов рассказал о контакте с покойным Ильей Олейниковым 

Lenta.ru и ещё 2 26 января 2021
«Я постоянно вспоминаю о нем»: Стоянов об Олейникове
Фото: РИА Новости
Российский актер Юрий Стоянов рассказал о контакте с покойным коллегой по скетч-шоу «Городок» Ильей Олейниковым. Его слова приводит издание StarHit.
Стоянов выпустил музыкальный альбом и посвятил одну из песен с пластинки своему умершему товарищу. По словам артиста, название композиции «Где-то» говорит о возможности когда-нибудь встретиться со старым другом.
«Я постоянно вспоминаю о нем. Нахожусь в живом, нетрагическом, светло-грустном диалоге с моим партнером. Но эта беседа понятна только нам двоим», — объяснил в интервью Стоянов. Он также отметил, что написал композицию спустя несколько месяцев после смерти Олейникова, но только сейчас решился ее выпустить.
Народный артист России Илья Олейников скончался 11 ноября в 2012 году. Актеру было 65 лет.
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Люди , Юрий Стоянов , Илья Олейников
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