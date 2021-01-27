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Вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая совершила космический полет 19-го августа 1982-го года, спустя девятнадцать лет после полета первой женщины-космонавта — Валентины Терешковой . В этот день с площадки Байконура стартовал корабль «Союз Т-7». В состав экипажа входил командир Леонид Попов , инженер Александр Серебров, также Светлана Савицкая в качестве космонавта-исследователя.

Смотрите видео, чтобы узнать, в чем подозревали вторую женщину-космонавта.