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В чем подозревали вторую женщину-космонавта 

Катерина Саломе 3 часа назад
Вторая женщина-космонавт Светлана Савицкая совершила космический полет 19-го августа 1982-го года, спустя девятнадцать лет после полета первой женщины-космонавта — Валентины Терешковой. В этот день с площадки Байконура стартовал корабль «Союз Т-7». В состав экипажа входил командир Леонид Попов, инженер Александр Серебров, также Светлана Савицкая в качестве космонавта-исследователя.
Смотрите видео, чтобы узнать, в чем подозревали вторую женщину-космонавта.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как шведский моряк стал королем каннибалов.
Люди , Видео , Валентина Терешкова , Светлана Савицкая , Леонид Попов
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