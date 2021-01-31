История преступника, который стал великим советским певцом

Песни Владимира Макарова подарили стране целый ряд незабываемых шлягеров, которые продолжают исполнять даже спустя десятилетия. Однако судьбу народного артиста простой назвать трудно. "Рамблер" расскажет о жизни великого исполнителя подробнее.

Владимир Макаркин родился 15 июля 1932 года в поселке Тульской области. Окончил ПТУ и связался с плохой компанией. Уже в 18 лет он присоединился к преступной группировке, в составе которой совершил кражу в универмаге и попал в колонию на Колыме. В этот момент мужчина впервые задумался о том, куда катится жизнь.

В тюрьме Владимир решил не терять время и вошёл в состав ансамбля заключенных. Там он познакомился с джазовым музыкантом Эдди Рознером, который дал ему уроки вокального и эстрадного мастерства.

После освобождения будущий певец решил сменить фамилию и начать жизнь с чистого листа. Так Макаркин превратился в Макарова, а мужчина принялся за работу. Дело сразу пошло в гору. В составе джазовых и эстрадных ансамблей он объездил всю страну.

А в 1966 году в эфире утренней радиопередачи он исполнил песню "Последняя электричка", которая впоследствии стала настоящим хитом. Можно сказать, что Макаров проснулся знаменитым.

Репертуар певца был широким, он спокойно мог исполнить патриотическую «Спят курганы тёмные» или бардовскую «А я еду за туманом». Позже огромную популярность получила песня «Наша служба и опасна, и трудна», которая стала главной темой сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Нелепая история поставила крест на карьере артиста. Директор местной филармонии предложил Макарову, Магомаеву и Ободзинскому подработку. Но в то время "левые" концерты были под страшным запретом, поэтому в деятельность группы вмешался ОБХСС. По слухам, Магомаева удалось защитить влиятельным друзьям, а Макарову и Ободзинскому повезло меньше.

Вокалистов внесли в черный список на полтора года. К сожалению, для исполнителя этого срока было достаточно, чтобы оказаться забытым. Появились новые исполнители и новые слушатели, вернуть былую славу Макарову не удалось.