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За что был расстрелян автор стихотворения «Я спросил у ясеня» 

Даня Виттиг 7 часов назад
За что был расстрелян автор стихотворения «Я спросил у ясеня»
Фото: @dikunin
Благодаря фильму "Ирония судьбы", песню "Я спросил у ясеня" знают все. А об авторе этого произведения слышали немногие. "Рамблер" расскажет, за что расстреляли человека, написавшего текст к любимой советской песне.
Владимир Киршон родился в августе 1902 года в Нальчике и всю жизнь отличался активной гражданской позицией. Даже участвовал в войне с 1920 года на стороне большевиков.
В 1930-е годы драматург сблизился с великим советским политическим деятелем Генрихом Ягодой. Знакомство обернулось тем, что пьесы Киршона с громкими названиями "Рельсы гудят" и "Чудесный сплав" шли в лучших театрах страны.
Однако пылкий нрав автора проявлялся не только в его литературной деятельности. На писательских собраниях он громил Зощенко, Пришвина и Булгакова, называя их классовыми врагами.
Главная претензия — чрезмерная буржуазность авторов. Мужчина даже отправлял письма Сталину с жалобами на коллег, и совсем не боялся, что система может обернуться против него.
Но спустя время Нарком Генрих Ягода стал первой крупной жертвой Большого террора, причиной для этого стало участие в троцкистском заговоре. Арест Ягоды послужил началом череды самоубийств среди его ближайших коллег. В какой-то момент добрались и до Киршона.
Литератор просил его простить и не выгонять из партии. Но Ягода признался в слишком серьезном деянии. Он рассказал о планах свергнуть главного вождя, поэтому Сталин был непреклонен. За участие в террористической организации Владимира Киршона приговорили к расстрелу. Он не дожил до 36-ти лет.
Спустя долгие годы во время работы над "Иронией судьбы" стихотворение Киршона обнаружил Эльдар Рязанов, музыку к которому написал Микаэл Таривердиев.
Удивительно, как время меняет смыслы созданного. Сегодня эта песня ассоциируется у нас с Новым годом и радостью, а о судьбе автора, ставшего жертвой политических репрессий, никто и не знает.
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Комментарии 39
Люди , Микаэл Таривердиев , Владимир Киршон , Эльдар Рязанов
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