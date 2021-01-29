«Русский Тарзан», проживший 60 лет в джунглях Австралии 

Михаил Фоменко родился в Грузии, в семье грузинской княжны и атлета-чемпиона. В 1932 году родители вместе с детьми бежали из России, обосновавшись сначала в Японии, а затем, когда началась Вторая мировая война, перебрались в Австралию. Именно здесь Михаил получил прозвище «русский Тарзан» и 60 лет провел в джунглях. О том, почему это произошло и как жил странный отшельник, читайте в материале «Рамблера».

Михаил в австралийской школе чувствовал себя изгоем из-за языкового барьера, предпочитал держаться особняком и ни с кем не сближался. Лишь в физкультуре он весьма преуспел: прирожденному спортсмену отлично давалась легкая атлетика. Кроме занятий спортом Фоменко уважал литературу, любил читать, а подаренная ему отцом «Одиссея» Гомера оказала большое влияние на мировоззрение юноши.

В 1956 году Фоменко отобрали в команду по десятиборью на Олимпиаду в Мельбурне, но Михаил отказался принимать участие в соревнованиях. А вскоре сбежал из дома, отправившись в джунгли.

Вдохновленный путешествиями Одиссея, Михаил решил отправиться к берегам Новой Гвинеи на самодельной лодке и преодолеть расстояние в 600 километров. Путешествие оказалось не слишком удачным: Фоменко в итоге оказался в больнице, выписавшись из которой вновь отправился в джунгли. Он долго жил с аборигенами на севере Австралии, охотясь на крокодилов и кабанов. В стране о нем начали слагать легенды и называть «русским Тарзаном».

Сам Михаил признавался, что просто не может жить в цивилизации, дикая природа гораздо более ему близка. Но мать вовсе не устраивал образ жизни сына. По ее просьбе полицейские нашли Михаила. Фоменко были предъявлены обвинения в бродяжничестве и непристойном поведении (он ходил в набедренной повязке), а затем мужчину признали невменяемым и положили в психиатрическую лечебницу. Михаил провел в клинике несколько месяцев, его лечили электрошоком и сильнодействующими лекарствами, пытаясь «вернуть в цивилизацию». Но в итоге выпустили со справкой о том, что он не было болен. Фоменко, разумеется, вновь сразу ушел в джунгли.

В общей сложности «русский Тарзан» прожил вдали от цивилизации 60 лет, раз в месяц появляясь на людях, чтобы получить пособие и купить кое-какие продукты. Фоменко продолжал жить отшельником в дикой природе и путешествовать по стране.

В 2012 году его обнаружили сильно захворавшим, он говорил, что идет навестить родных в Сидней. Фоменко доставили в больницу, а затем определили в дом престарелых, где он прожил последние годы до самой кончины в 2018 году.