Какие женщины не терпят джентльменских ухаживаний 

Особенности русского менталитета нередко обязывают мужчин вести себя по-джентльменски, особенно если они хотят произвести впечатление на девушку, которая их привлекает. Однако некоторые женщины отвергают типичные "ухаживания". Кто они и почему им не нравится подобного рода забота? Разбирался "Рамблер".

Помочь одеть пальто, открыть дверь в машину, взять тяжелые сумки и подарить цветы на свидании — для многих представителей мужского пола эти правила общения с женщинами безусловны. Но в Норвегии рано или поздно им пришлось бы вести себя иначе.

Дело в том, что в этой северной стране процветает абсолютное равноправие, а потому, на первый взгляд галантный жест мужчины может быть воспринят норвежками как намек на превосходство сильного пола над слабым.

Житель Норвегии Одд Эйвинд на портале Quora поделился историей об одной знакомой паре:

«Я знаю парня, который женат на женщине из Перу. Она всегда требует, чтобы он открывал перед ней дверь, когда она садится в машину. Для местных это совершенно нелепо, и, если их увидят, эта пара станет объектом для смеха. Да и мужчины-иностранцы, которые встречаются с норвежскими женщинами, не должны настаивать на оплате всего счета. Можно предложить это один раз, но если она захочет заплатить за себя, то будет большим неуважением продолжать настаивать. Женщина — независимая личность, и она имеет право на соответствующее обращение».

Отчасти такое поведение норвежек связано не только со стремлением к равноправию, но и с традициями. В отличие от многих европейских стран в Норвегии не принято ходить на свидания для того, чтобы завести роман. Это подтверждают слова другой пользовательницы Quora Кристы Хаммесмарк: