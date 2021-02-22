Ещё
Далее:
Читайте также:

Какие женщины не терпят джентльменских ухаживаний 

Мира Маркина 2 часа назад
Какие женщины не терпят джентльменских ухаживаний
Фото: depositphotos.com
Особенности русского менталитета нередко обязывают мужчин вести себя по-джентльменски, особенно если они хотят произвести впечатление на девушку, которая их привлекает. Однако некоторые женщины отвергают типичные "ухаживания". Кто они и почему им не нравится подобного рода забота? Разбирался "Рамблер".
Помочь одеть пальто, открыть дверь в машину, взять тяжелые сумки и подарить цветы на свидании — для многих представителей мужского пола эти правила общения с женщинами безусловны. Но в Норвегии рано или поздно им пришлось бы вести себя иначе.
Дело в том, что в этой северной стране процветает абсолютное равноправие, а потому, на первый взгляд галантный жест мужчины может быть воспринят норвежками как намек на превосходство сильного пола над слабым.
Житель Норвегии Одд Эйвинд на портале Quora поделился историей об одной знакомой паре:

«Я знаю парня, который женат на женщине из Перу. Она всегда требует, чтобы он открывал перед ней дверь, когда она садится в машину. Для местных это совершенно нелепо, и, если их увидят, эта пара станет объектом для смеха. Да и мужчины-иностранцы, которые встречаются с норвежскими женщинами, не должны настаивать на оплате всего счета. Можно предложить это один раз, но если она захочет заплатить за себя, то будет большим неуважением продолжать настаивать. Женщина — независимая личность, и она имеет право на соответствующее обращение».

Отчасти такое поведение норвежек связано не только со стремлением к равноправию, но и с традициями. В отличие от многих европейских стран в Норвегии не принято ходить на свидания для того, чтобы завести роман. Это подтверждают слова другой пользовательницы Quora Кристы Хаммесмарк:

"У нас не очень развита традиция ходить на настоящие свидания — это воспринимается как слишком уж значительный шаг, особенно если вы почти незнакомы. Например, я впервые пошла на свидание с мужчиной, когда мне исполнилось 50, после 20 лет брака и 2 детей".

Видео дня. Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
Комментарии 1
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу
00:45
Дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу
Безумный мир
Самые странные традиции со всего мира
08:02
Самые странные традиции со всего мира
Безумный мир
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
00:18
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
Места
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
Места
Самые необычные и опасные дороги в мире
06:57
Самые необычные и опасные дороги в мире
Места
Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
00:56
Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
Люди
Оптические иллюзии, которые действительно удивляют
10:38
Оптические иллюзии, которые действительно удивляют
Безумный мир
Ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео
Истории
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
04:48
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
Люди
Из чего состоял сухпаек Красной армии во времена ВОВ
02:53
Из чего состоял сухпаек Красной армии во времена ВОВ
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение