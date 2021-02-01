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Мужчины раскрыли настоящую реакцию на комплименты женщин 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Мужчины раскрыли настоящую реакцию на комплименты женщин
Фото: Lenta.ru
Пользователь Reddit с ником cheburashkaa попросил мужчин рассказать, что они чувствуют, когда когда женщины делают им комплименты. Свою настоящую реакцию на приятные слова от противоположного пола они раскрыли в комментариях под его постом.

«Когда девушка делает мне комплимент, я думаю, что она говорит с моей собакой. Обычно так оно и есть», — пошутил freeguaco.

Еще один комментатор признался, что в такие моменты ожидает, что рядом с ним появится оператор и толпа людей, которые прокричат, что происходившее было розыгрышем.
Другой пользователь рассказал, что, если он трезв, он просто благодарит в ответ, и отметил, что приятные слова повышают его самооценку на следующие три месяца. Если же он пьян, ему кажется, что женщина хочет заняться с ним сексом.
Некоторые согласились с тем, что воспринимают комплименты как однозначное выражение сильной симпатии. «Ты бы хотела свадьбу весной или осенью?» — описал свою реакцию Woblagog. Еще один юзер признался, что в этот момент придумывает имена для их будущих детей, а другой сообщил, что слышит свадебные колокола.
При этом многие подчеркнули, что реагируют с сарказмом и подозрением.

«Что ты сделала? Что ты хочешь? Я женат, поэтому расскажу обо всем своей жене», — поиронизировал над ситуацией wmjsn.

Комментаторы заверили, что не стараются производить приятное впечатление на незнакомцев, поэтому комплименты от них вызывают подозрение.

«Когда это случается, обычно кто-то просто хочет продать мне кекс на улице», — поделился пользователь из Мексики. «Нет, я не подпишусь на тебя на OnlyFans», — пошутил другой комментатор.

Многие также заверили, что считают все комплименты неприкрытой ложью.
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