«СПИД начнут лечить»: помощница Ванги вспомнила ее предсказания

Фото: Кадр из фильма "Ванга: человек и феномен"

Помощнца Ванги Стефка Велева вспомнила предсказания ясновидящей. Своими воспоминаниями женщина поделилась в фильме "Ванга: человек и феномен", который выпустил Первый канал:

«Она предсказывала, что война будет на улицах, дорогах. Будет много катастроф, самоубийств, психических расстройств — все это из-за стресса и напряжения. Будут новые болезни. А что касается рака, то придумают лекарства в составе которого будет железо. СПИД начнут лечить через какое-то время».

Велева также добавила, что Ванга часто общалась с душами умерших людей:

«Мертвые приходят чаще тогда, когда рядом есть кто-то больной». Невидимый мир вынуждал ее выходить на связь. Она была связью между живыми и мертвыми, между видимым и невидимым миром. Тетя Ванга была послом космоса».

Тренер по художественной гимнастике Нешка Робева также рассказала о своих беседах с ясновидящей. Так, Ванга говорила Робевой, что "от Парижа камня на камне не останется". По словам женщины, пообщавшись с друзьями-французами, она узнала, что существуют и другие похожие предсказания:

«Да, камня на камне не останется, столица переместится в другое место»,

— говорили ей.