Полет Терешковой в космос: что с ним было не так 

Первый женский отряд космонавтов был сформирован в марте 1962 года. Предполагалось, что при должной подготовке представительницы слабого пола смогут справляться с этой работой не хуже мужчин. Однако после первого полета женщины в космос отряд расформировали. В чем же причина?

Прекрасная пятерка

При подготовке к полету в космос девушкам приходилось выдерживать тяжелые физические и психологические испытания. К примеру, в летном комбинезоне нужно было находиться в помещении с температурой плюс 70 и влажностью около 30%. От нагрузок температура тела подскакивала, до 130 ударов в секунду учащался пульс.

Тем не менее все девушки хорошо показали себя, прошли проверку на прочность и были представлены генеральному конструктору Сергею Королеву . Оставалось решить: кто полетит? Свой выбор конструктор остановил на 26-летней Валентине Терешковой. Именно ей предстояло стать первой женщиной в космосе.

Первый полет

Ракета-носитель стартовала с космодрома Байконур 16 июня 1963 года. Терешкова находилась в крохотной кабине корабля «Восток-6». Сами проектировщики из-за крайней тесноты называли свое детище консервной банкой. В ней первой женщине-космонавту предстояло провести трое суток.

Перед Терешковой стояла задача, во-первых, изучить влияние космического пространства на женский организм. Во-вторых, сделать выводы о необходимых усовершенствованиях системы управления кораблями типа «Восток». В-третьих, Терешкова должна была произвести съемку лунной и земной поверхностей.

Однако полет проходил не совсем так, как планировалось. Терешковой пришлось бороться с так называемым синдромом космической адаптации, для которого характерны такие симптомы, как головокружение, тошнота, головная боль.

По воспоминаниям генерала Николая Каманина , занимавшегося подготовкой космонавтов, Терешкова во время последнего сеанса связи не отвечала на вызовы с Земли. Кроме того, она не соблюдала инструкции по ориентации космического корабля при помощи системы ручного управления.

Терешкова жаловалась на тесноту, давящий шлем, тошноту и физический дискомфорт. Несмотря на непростые условия, она смогла все-таки выдержать 48 оборотов «Востока» вокруг Земли. Обратно космонавт вернулась на спускаемом аппарате 19 июня. Приземление прошло благополучно.

«Не волнуйтесь, я все сделаю»

По словам Николая Каманина, он разговаривал с Терешковой, находящейся в космосе, несколько раз. Чувствовалась ее серьезная усталость, хотя сама она признаваться в этом не хотела. Незадолго до посадки ее пришлось будить. Терешкова сказала, что сориентировать корабль по тангажу у нее не получается, но заверила, что выполнит задание.

Позже выяснилось, что траектория полета «Востока-6» изначально была запрограммирована неправильно. Уточненные данные, признавалась позднее Терешкова, она получила только на второй день миссии. Уже после полета Королев просил ее, чтобы она никому не рассказывала об ошибке, едва не ставшей роковой.

Впрочем, отвечавший за медицинское обслуживание в советской космической программе профессор Владимир Яздовский, комментируя плохое самочувствие Терешковой, отмечал, что женщины переносят космические нагрузки хуже мужчин, но только на 14-18-е сутки месяца. Старт «Востока-6» и его полет из-за задержки на космодроме пришелся именно на это время.

«Больше ни одной бабы в космосе!»

В течение нескольких дней полета Терешковой за нее в космическом центре изрядно поволновались. И Королев в кругу своих подчиненных якобы заявил, что при нем больше «ни одной бабы в космосе не будет».

В то время планировался новый полет женского экипажа, только уже на 15 суток. Однако подготовка проводилась медленно. В 1966 году умер Королев, а спустя три года набор в женскую команду был закрыт, а она сама расформирована.

Как вспоминала позднее член первой команды Жанна Еркина, они написали письмо в ЦК Компартии, откуда пришел ответ: расформировать немедленно. По ее словам, наверху после отстранения Н. Хрущева о них просто забыли.