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Как и зачем немец полгода притворялся диспетчером и давал инструкции пилотам 

Мира Маркина 8 часов назад
Как и зачем немец полгода притворялся авиадиспетчером
Фото: depositphotos.com
Пока один преступники совершают противозаконные действия, преследуя конкретные мотивы, другие подвергают опасности свою жизнь и жизнь других людей забавы ради. Подробнее об одном из таких инцидентов — в материале "Рамблера".
В начале февраля полиция Берлина задержала 32-летнего мужчину, который на протяжении полугода давал пилотам пассажирских и грузовых самолетов ложные инструкции. Злоумышленнику также удалось связаться с полицейскими вертолетами и не выдать себя.
Мотивы немца по-прежнему остаются для следствия тайной. Однако сотрудники полиции отметили, что с каждым разом преступник вел себя все более профессионально, общаясь с пилотами. В один момент его инструкции могли привести к серьезной трагедии, но, к счастью, никто не пострадал.
Немец был задержан с поличным. Когда он вновь вышел на связь с полицейским вертолетом, этот вертолет направили к дому преступника. В квартире злоумышленника нашли две радиостанции, настроенные на нужные частоты.
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