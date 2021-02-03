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Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Арабские шейхи, как правило, ведут очень закрытую жизнь и не распространяются о личном. Законы в их культуре сильно отличаются от европейских, поэтому жены не всегда могут вести публичную жизнь и практически никогда не показывают свое лицо.
Однако не всегда жены шейхов ведут затворническую жизнь, а их деятельность не заканчивается на том, чтобы помочь своему мужу, продолжить род и воспитать детей. Некоторые из них не скрывают свою красоту под паранджой, поэтому ими восхищаются многие девушки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что отели в Дубае начнут продавать только дорогие номера.
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