Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов 

Арабские шейхи, как правило, ведут очень закрытую жизнь и не распространяются о личном. Законы в их культуре сильно отличаются от европейских, поэтому жены не всегда могут вести публичную жизнь и практически никогда не показывают свое лицо.

Однако не всегда жены шейхов ведут затворническую жизнь, а их деятельность не заканчивается на том, чтобы помочь своему мужу, продолжить род и воспитать детей. Некоторые из них не скрывают свою красоту под паранджой, поэтому ими восхищаются многие девушки.