Эксперт оценил вероятность попадания Ельцина в группу Дятлова

Эксперт объяснил, что в 1959 году отпроситься с работы или взять отпуск на продолжительное время было непросто.

«Тем более что Бориса Ельцина стали активно продвигать по служебной лестнице. Сказался его напористый лидерский характер. (…) Мне кажется, что в 1959-м, когда дятловцы отправились в поход, у Бориса Николаевича были уже другие ориентиры и интересы», — добавил Архипов.

Той же точки зрения придерживается мастер спорта СССР по альпинизму Сергей Согрин. Оценивая вероятность попадания Ельцина в группу Дятлова, он назвал это абсолютной выдумкой.

«Но то, что Борис Ельцин встречался со своими однокурсниками, это факт. Рассказывали, когда к нему стали обращаться по имени-отчеству, он тут же это пресек, сказал: "Слушайте, ребята, какой я для вас Борис Николаевич. Я как был для вас Борька, так им и остался"», — рассказал Согрин.

Он добавил, что о Ельцине шла слава как о хорошем волейболисте. Но в серьезные походы, по словам альпиниста, политик не ходил.

В конце января сообщалось , что швейцарские инженеры подтвердили одну из гипотез гибели группы Дятлова . Согласно выводам исследователей, лавинный сход снега мог привести к травмам, найденным на телах туристов. Произошедшее спровоцировало сочетание таких факторов, как неровная топография местности, выкопанный туристами разрез на склоне для палатки, а также ветер, нагоняющий снег на теряющую стабильность плиту.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла при загадочных обстоятельствах зимой 1959 года на Северном Урале. По версии следствия, смерть девяти советских туристов была вызвана «стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии». Выдвигались разные версии произошедшего, в том числе испытание радиоактивного оружия и контакт с инопланетными существами.