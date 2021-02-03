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За что персы убили Грибоедова и почему похоронили в Грузии 

Даня Виттиг 3 часа назад
За что персы убили Грибоедова и почему похоронили в Грузии
Фото: wikipedia.org
Далеко не все знают, за что персидские исламисты убили Грибоедова и по какой причине его могила находится в Грузии. "Рамблер" узнал об этом подробнее.
Большинство из нас знают Александра Сергеевича Грибоедова благодаря произведению "Горе от ума", однако писательская деятельность в жизни автора была вторичной. Грибоедов был главным востоковедом России и успешным дипломатом. За год до трагедии он получил должность посла и отправился служить в Персию.
Момент был острый, страна только что проиграла войну России и была обязана выплачивать огромные контрибуции, которые легли на плечи простого народа. Недовольство росло и вспышка гнева была ожидаема.
Помимо общего упадка были и другие причины для ненависти. Армения вошла в состав Российской Империи, а за помощью к Грибоедову обратился Мирза Якуб Маркарянц, евнух шахского гарема, главный казначей и хранитель драгоценностей шаха.
Побежденные персы понимали, что такого человека нельзя было отпускать живым, ведь он знал все дворцовые секреты. Поэтому Грибоедову попросили выдать Маркарянца, но дипломат не пошел на сделку. Персы решили мстить и начали агитировать людей восстать против российских узурпаторов.
В какой-то момент терпение лопнуло и разъяренная толпа двинулась в сторону посольства. Шансов на спасение практически не было, однако дипломаты и казаки решили стоять до последнего.
Персы убили всех, включая Мирзу Якуба Маркарянца. Выжить в тегеранской резне сумел лишь секретарь Иван Мальцев, сумевший спрятаться во время атаки.
Изувеченное тело Грибоедова еще какое-то время находилось на площади как знак маленькой, но все-таки персидской победы. Однако позже писателя и дипломата похоронили в Тбилиси. За несколько месяцев до гибели он женился на грузинке, которую просил похоронить его высоко в горах.
Видео дня. Что стало с убийцами царской семьи
Комментарии 55
Люди , Иван Мальцев , Александр Грибоедов
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