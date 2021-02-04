История россиянки, основавшей университет в Швейцарии

Марьям Берг уехала в Швейцарию учиться и осталась там жить. Несмотря на сложности, подстерегавшие в незнакомой стране, девушка успешно освоилась, получила профессию, о которой мечтала с детства, и открыла свой бизнес. В рамках цикла материалов о перебравшихся за границу россиянах «Лента.ру» публикует ее историю о жизни в Монтре.

Мечты и реальность

Я приехала в Швейцарию больше 20 лет назад, чтобы поступить в университет. С выбором помогла определиться мама: перед окончанием школы мы много обсуждали мое будущее. Учебное заведение подбирали в сфере гостиничного бизнеса: я уже представляла, как открою небольшой отель на оживленном курорте. Видеть довольные лица отдыхающих, каждый день заводить новые знакомства, путешествовать по всей планете — это было пределом мечтаний.

Переезд тогда не казался чем-то сложным, думать о трудностях не хотелось. Мама помогла совершить первые шаги: выбрала вуз и подсказала, как получить визу. Дальше предстояло справляться самостоятельно.

Сбор документов для оформления студенческой визы стал неожиданно запутанным квестом. Для абитуриентки, которой не терпелось скорее схватить чемодан и сесть в самолет, процесс казался бесконечным. Требовалось заполнить резюме, составить специальные письма, поведать о своих планах на годы обучения. А затем еще ждать целых три месяца…

Но это испытание оказалось полезным. Я написала целое сочинение о том, почему я хочу жить и учиться в Швейцарии, какую пользу могу принести государству, как представляю себе университет. Наверное, именно в тот момент размытая картинка проживания где-то за рубежом обросла деталями. Появилась уверенность: будет нелегко, но все получится!

Страна представлялась мне сказочным местом. В детстве папа часто привозил из поездок швейцарский шоколад с красочными картинками на обертке. Залитые солнцем дома, зеленые поля, улочки Женевы, Берна, Цюриха — от каждого пейзажа веяло волшебством. Помню, как после прилета меня охватило странное волнение: вдруг реальность окажется настолько далекой от детских грез, что наступит разочарование?

Этого не случилось. Спустя годы могу сказать: все именно так, как на картинках с шоколада. Те же сочные краски, аккуратные домики, рыцарские замки, уютные улицы.

Детские впечатления помогли справиться с первыми трудностями. В самом начале иногда хотелось все бросить, купить билет и вернуться к привычной российской жизни. Тогда я отправлялась в тайное место — к небольшому озеру. Доставала из сумки молочный шоколад и час-другой просто сидела на зеленом берегу. Всматривалась в крыши домов, которые виднелись вдалеке, ела шоколадку и переносилась в детство, к своим мечтам.

Фото: предоставлено героиней материала

Постепенно возвращалось спокойствие, ощущение беспомощности улетучивалось. Озеро будто сделалось моим местом силы. С тех пор считаю, что очень важно найти уголок, можно побыть наедине с собой и разобраться со страхами.

Языковой барьер

Основной проблемой, конечно, стал языковой барьер. В школе мне неплохо давался английский — тогда я думала, что он откроет передо мной весь мир. Но швейцарцы, как оказалось, чаще разговаривают на французском языке.

Вокруг все общались, вели дружеские разговоры, смеялись. Я тщательно вслушивалась, но понимала лишь обрывки фраз, будто была человеком с другой планеты. Казалось, окружающие потешаются над моей неуверенностью, обсуждают иностранку, которой нечего здесь делать.

Даже необходимость разговаривать с одноклассниками вызывала панику. Порой приходилось сидеть весь день за партой, ни разу не перекинувшись словом с соседом. К тому же нужно было понимать преподавателя, отвечать на вопросы. К счастью, в моей группе были очень хорошие и общительные ребята, и очень повезло, что среди них встретился русский мальчик. Он переводил лекции по сложным предметам, подсказывал слова, я бесконечно благодарна ему за поддержку.

Естественно, языковой барьер затруднял не только учебу, но и всю жизнь. Даже заказать чай с круассаном в кафе было невозможно, если не знать французский. Если в студенческом городке еще получалось объясниться жестами, то поездки в незнакомые места просто выводили из душевного равновесия.

Как-то раз в соседнем городе мне довелось зайти в ресторанчик — стояла пасмурная погода, хотелось перекусить чем-нибудь горячим. Но на попытку заказать суп официант ответил, что не понимает английскую речь, и попросил повторить на французском. На тот момент мой словарный запас состоял буквально из пары десятков предложений и нескольких терминов, услышанных на лекциях по гостиничному бизнесу. Я начала неумело строить фразу, перемешивая французские слова с английскими. Ситуация смотрелась комично, но было не до смеха — казалось, на меня устремились все взгляды в зале.

Девушка, сидевшая за соседним столиком, заметила мою растерянность, подошла и с улыбкой предложила помочь. От неожиданности у меня вырвалось «да, пожалуйста!» по-русски… И она поняла! Оказалась студенткой старших курсов, которая, как я, приехала в Швейцарию из России. За горячим обедом мы разговорились, а после подружились и тепло общаемся до сих пор.

То, что в начале пути мне повстречались соотечественники, — большая удача. Их уверенность действовала ободряюще, дарила ощущение безопасности. Сейчас у меня много друзей-швейцарцев, они очень доброжелательны, всегда готовы помочь. Но именно ребята из России стали первыми проводниками в новой жизни.

Говорят, что адаптироваться за границей тяжело, а местные жители, услышав иностранный акцент, сторонятся и отказывают в помощи. Но человек может стать своим в любом государстве, если будет доверять окружающим, относиться к их культуре с уважительным интересом. Да, порой меня раздражало, что надо учить еще один чужой язык. Но скоро я поняла: негатив возникает от ощущения бессилия, страха сделать ошибку, показаться смешной. После этого осознания стало гораздо легче.

К тому же швейцарцы дружелюбно относились к моим робким попыткам произнести фразу на французском, никогда не высмеивали произношение и подсказывали, когда я замолкала, подбирая забытое слово.

Понемногу словарный запас начал расти: теперь я могла не только перекинуться парой фраз, но и вести долгие беседы, читать на французском книги, смотреть фильмы.

Фото: предоставлено героиней материала

Учиться разговаривать приходилось не по учебникам, а в обычных житейских ситуациях. Это пошло только на пользу: нет лучшего педагога, чем практика. Кроме того, помогало огромное желание поскорее узнать культуру страны, стать ее частью. Не оставалось времени на страх перепутать какие-то буквы или неправильно построить предложение. Нужно было просто продолжать говорить.

Законы и правила

Когда первые страхи отступили, пришло время разбираться с бытовыми хлопотами. Покупки, оплата счетов, визиты к парикмахеру или доктору — все, что дома делается «на автомате», в незнакомой обстановке требует усилий.

Было тяжело привыкнуть к ритму жизни швейцарцев, их режиму работы. В России мы иногда прогуливались по магазинам вечерами, ели мороженое, покупали приятные мелочи. Немного освоившись на новом месте, я решила подарить себе такой же поход. И обнаружила, что уже в семь часов вечера все магазины закрываются: если забыла купить хлеб или фрукты, перед ужином этого уже не сделать.

Пришлось отказаться от привычки делать закупки по выходным. Даже крупные супермаркеты не работают в воскресенье. Было непривычно и неудобно, но со временем я подстроила личный график к новому режиму. Это дисциплинирует, мотивирует тщательнее планировать день, не откладывать дела на последний момент.

Некоторые местные правила поначалу вызывали недоумение. К примеру, в швейцарских больницах врачи принимают только по предварительной записи. О том, чтобы прийти и сразу получить срочную консультацию, не может идти речи. Конечно, ни один человек не может предсказать, когда заболеет. Поэтому необходимо найти семейного врача — к нему можно обращаться практически в любое время.

Привыкнув к местному распорядку, я поняла, что он продиктован здравым смыслом. Есть миф, будто в стране очень строгие законы: даже в собственном доме нельзя хлопнуть дверью, открыть вечером кран с водой или поработать во дворе. Это верно лишь отчасти. Громкие звуки, которые могут помешать соседям, действительно запрещены. Не одобряются музыка в поздние часы, шумные приборы и инструменты.

Но требования никогда не доводятся до абсурда. Никто не запретит хозяину вымыть руки после 22 часов или спокойно прополоть грядку ранним утром. «Живи и давай жить другим», — вот основа, на которой выстроены швейцарские законы.

Фото: предоставлено героиней материала

В середине дня даже предусмотрено несколько часов, когда разрешается производить любой шум. Именно в это время люди пылесосят, учатся играть на музыкальных инструментах или делают мелкий ремонт. Все планируют домашние дела в соответствии с этим графиком, и никто не остается в обиде.

Нравы местных и русские встречи

Популярное заблуждение о швейцарцах — будто все они сказочно богаты, держатся особняком и поглядывают вокруг свысока. Иностранцы представляют государство как мировое хранилище денег или золота, где живут исключительно миллионеры.

В Швейцарии высокий уровень жизни, состоятельных людей здесь достаточно много. Однако большинство — средний класс. Есть студенты, вынужденные подрабатывать, скромно живущие молодые семьи. Некоторые снимают жилье, так как не могут позволить себе купить дома. Часть жителей находится за чертой бедности.

Цены на товары и услуги здесь выше, чем в среднем по Европе, поэтому заоблачные зарплаты не означают, что семья будет купаться в роскоши. Но государство поощряет людей, готовых работать: предприниматели, бизнесмены, трудолюбивые специалисты всегда могут рассчитывать на поддержку, стабильность и получать достойный доход.

Что касается мифа о высокомерии швейцарцев — весь мой опыт общения, дружбы и сотрудничества с ними говорит об обратном. Безусловно, люди везде разные: со своими характерами, чувствами, переменчивым настроением. Но приятные, открытые, искренние встречаются намного чаще.

Я бы сказала, что швейцарцы чуть более консервативны, нежели другие европейцы. Мужчины зарабатывают деньги и обязательно служат в армии, женщины растят детей, занимаются домом. Впрочем, многие из знакомых молодых мам совмещают воспитание ребенка и работу. Декретный отпуск недолгий — чуть больше трех месяцев, а затем семья обращается к помощи няни или отдает младенца в ясли.

В Швейцарии много иммигрантов, в том числе из России. Я подружилась с многими из них, и мы начали устраивать тематические русские вечера. Собирались вместе, готовили блюда родной кухни, вспоминали истории из детства.

Удивительно, но к нам стали приходить местные жители и приезжие европейцы. Я не могла представить, что русские традиции вызовут такой интерес, но это было безумно приятно. Нас расспрашивали о быте в России, о привычках, просили научить разговорным фразам. Девушки с удовольствием помогали готовить борщ и пироги, записывали рецепты, а после со смехом рассказывали, как поразили близких «экзотическим» обедом.

Мы и сейчас организовываем праздники, устраиваем конкурсы песен и танцев. Я знакомлю друзей с русской культурой и природой. Их поражают огромные размеры нашей страны: ведь саму Швейцарию можно за несколько часов объехать на автомобиле.

Фото: предоставлено героиней материала

На этих вечерах часто читаю стихи любимых поэтов. Швейцарцы понимают не все слова, но им нравится слушать — говорят, что русская речь звучит как музыка. От этих встреч всегда становится тепло на душе.

Свое дело

Чем дольше я жила в Швейцарии, тем сильнее влюблялась в эту страну. Со временем появилось желание создать нечто свое, что будет радовать душу и приносить пользу окружающим. Так родилась идея основать собственное учебное заведение.

К тому времени я уже получила образование в сфере гостиничного бизнеса и диплом специалиста по связям с общественностью. Несколько лет после выпуска проработала по своей профессии в университете: рассказывала о нем на выставках, привлекала новых абитуриентов. Работать мне нравилось: хотелось, чтобы люди узнали и полюбили место, когда-то ставшее для меня вторым домом. Но мечта о предпринимательстве захватывала все сильнее.

Выстраивать проект с нуля было страшновато. В Швейцарии много частных учебных заведений с именем, конкуренция в образовательной сфере очень высока. Чтобы заинтересовать абитуриентов, требовалось чем-то отличаться от остальных — тогда возникла идея бизнес-бутика, небольшого университета с семейной обстановкой. В таком формате студенты учатся в небольших группах, это чем-то похоже на индивидуальное обучение. Из направлений обучения мы выбрали самые, на наш взгляд, перспективные и востребованные: управление в сфере бизнеса, стартапов, проектов, менеджмент в области моды, событий и услуг уровня «люкс».

Вместе с командой мы сделали очень многое: договорились с профессорами, разработали учебную программу, заключили контракты с компаниями, где могли бы стажироваться будущие выпускники, нашли место для кампуса. Институт, который мы назвали Швейцарская школа высшего образования (Swiss School of Higher Education), решили открыть в городе Монтре, где я училась сама.

За пять лет мы создали команду из 10 профессоров — все они доктора наук и владеют собственным бизнесом. Большая часть наших студентов — швейцарцы, но есть ребята из Венгрии, Саудовской Аравии, России. Сегодня у нас учится 40 человек.

Друзья часто спрашивают, добилась ли я того, о чем мечтала, куда хочу двигаться в будущем, планирую ли вернуться в Россию. Важные цели достигнуты, но останавливаться не в моих правилах. Еще многое предстоит сделать для процветания университета, повышения его известности в международном образовательном сообществе. Мечтаю, чтобы число студентов росло с каждым годом, но уютная атмосфера бизнес-бутика оставалась неизменной.

Конечно, я скучаю по семье и друзьям, оставшимся в России, по ее красотам. С теплотой вспоминаю о доброте и открытости соотечественников.

Я не планирую возвращаться, но очень хотелось бы связать две страны, создать совместные проекты, наладить теплые взаимоотношения между людьми разных культур. Искренность, честность, доверие способны преодолеть расстояния и языковые барьеры, ведь все мы — жители одной планеты.

А когда-нибудь, возможно, вернусь к детской мечте и открою уютный отель на живописном берегу.