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Чем отличаются кошатники от собачников: мнение ученых 

Мира Маркина 5 часов назад
Чем отличаются кошатники от собачников: мнение ученых
Фото: depositphotos.com
Зачастую люди делятся на два типа: те, кто не может представить жизнь без собак, и те, кто обожает кошек. Долгое время специалисты пытались выяснить, отражается ли любовь к тем или иным животным на характере человека. И лишь недавно им удалось прийти к определенному выводу. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Психологи из Университета Техаса провели опрос среди 4, 5 тысяч владельцев домашних животных и выяснили следующее. Оказалось, что 74% респондентов питают особую слабость к собакам, и лишь 41% признались в том, что очень любят кошек.
Вместе с тем 15% опрошенных отметили, что терпеть не могут кошек, а 2% подчеркнули, что недолюбливают псов.
После проведения опроса исследователи составили психологический портрет каждого из участников опроса. Как выяснилось, собачники действительно разительно отличаются от кошатников.
Первые зачастую являются экстравертами: они любят общаться с людьми, умеют проявлять уважение, сострадание и доверять окружающим. Вместе с тем такие люди отличаются хорошей дисциплиной и умением добиваться своих целей во что бы то ни стало. Такие люди довольно часто становятся лидерами, а еще они не приемлют спонтанность: им важно, чтобы все шло по плану.
Кошатники, в свою очередь, нередко бывают… невротиками. По словам психологов, эти люди склонны к депрессиям, переменчивому настроению и тревоге. Кроме того, очень часто кошатники бывают не уверены в себе и своих силах. Большинство из них — интроверты.
Однако специалисты отметили, что и у кошатников есть ряд характерных положительных черт. К примеру, они отлично воспринимают искусство, обладают глубоким эмоциональным интеллектом, развитым воображением и обожают приключения. Такие люди всегда открыты к новым идеям и экспериментам, в то время как собачники в большинстве своем консерваторы.
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