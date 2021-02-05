Как сложилась жизнь сына Берии 

Лаврентий Берия был арестован в 1953 году и обвинен в измене родине в форме шпионажа. Его приговорили к высшей мере наказания и привели ее в действие в том же году. Официальная версия его гибели оспаривается до сих пор, и многие детали его жизни остаются неизвестны, но у него был единственный потомок, факт существования которого подтвержден биографией. В 1924 году у Берии родился сын Серго.

Арест и ссылка

До ареста отца он занимался физикой и математикой, имел ученую степень. Он помогал создавать военные ракеты: по его проекту была создана крылатая ракета класса «воздух — море» "Комета".

После того, как его отца сместили и обвинили в госизмене, Серго Берию вместе с матерью интенитровали на госдаче в Подмосковье, а затем поместили в тюрьму. Сначала он отбывал срок в Лефортовской, а потом в Бутырской тюрьмах в одиночной камере.

Под стражей он провел до конца 1954 года. Его лишили всех званий и научных степеней, которых он достиг в послевоенные годы. После этого Серго вместе с матерью отправили в ссылку в Свердловск, где он был инженером в НИИ п/я 320. Там занимались созданием межконтинентальных баллистических ракет.

Из-за ссылки в Свердловске распался его брак с внучкой Максима Горького, Марфе Пешковой. Сама она утверждала, что ее супруг ей изменил. Она осталась с тремя детьми от Серго: у них было две дочери и один сын, которые взяли фамилию матери.

Все это время он с матерью жил под фамилией Гегечкори. Согласно официальной версии, семья сама попросила выдать им документы на эту фамилию, чтобы никто не догадался об их прошлой жизни.

Переезд в Киев

Из-за болезни матери и благодаря ходатайству видных ученых семье Берии разрешили переехать в Киев. Там он продолжал заниматься разработкой военного оружия. Сначала он работал на позиции ведущего конструктора, а потом дослужился до начальника отдела.

В 1991 году умерла его мать, а он продолжил заниматься наукой и стал главным конструктором киевского НИИ «Комета». Там он проработал до выхода на пенсию в 75 лет. Спустя год он скончался и был похоронен в Киеве.