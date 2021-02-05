Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам

Британский ветеран Второй мировой войны Томас Мур стал известен всему миру в апреле. 30 апреля ему исполнялось сто лет, а 6 числа того же месяца он открыл сбор денег для ассоциации, помогавшей добровольцам и медикам во время пандемии.

Мур обещал сделать сто кругов вокруг своего дома с помощью ходунков в честь своего столетия. Сначала ветеран планировал собрать 1000 фунтов, но его популярность возросла настолько, что ему удалось собрать 32 миллиона фунтов стерлингов. К 16 апреля он достиг своей цели в сто кругов. В мае ему присвоили титул рыцаря.

31 января Томаса Мура госпитализировали в одну из британских больниц с положительным тестом на коронавирус. У него развилась пневмония, а через два дня он скончался. Британцы простились с мужчиной, который стал символом борьбы с пандемией.