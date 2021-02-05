Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам

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Как британцы простились с сэром Муром, собравшим миллионы медикам 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Британский ветеран Второй мировой войны Томас Мур стал известен всему миру в апреле. 30 апреля ему исполнялось сто лет, а 6 числа того же месяца он открыл сбор денег для ассоциации, помогавшей добровольцам и медикам во время пандемии.
Мур обещал сделать сто кругов вокруг своего дома с помощью ходунков в честь своего столетия. Сначала ветеран планировал собрать 1000 фунтов, но его популярность возросла настолько, что ему удалось собрать 32 миллиона фунтов стерлингов. К 16 апреля он достиг своей цели в сто кругов. В мае ему присвоили титул рыцаря.
31 января Томаса Мура госпитализировали в одну из британских больниц с положительным тестом на коронавирус. У него развилась пневмония, а через два дня он скончался. Британцы простились с мужчиной, который стал символом борьбы с пандемией.
Ранее "Рамблер" сообщал, что друг Ланового раскрыл реальную причину смерти актера.
Люди , Видео , Томас Мур
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