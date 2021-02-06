Что стало с неуязвимым телохранителем Троцкого

Инструктор пулеметной бригады Ивана Кочубея , телохранитель Льва Троцкого Антон Блисняк — одна из самых ярких фигур эпохи Гражданской войны. За время боев против белогвардейцев он получил множество ранений, но умудрился выжить даже в самых тяжелых обстоятельствах. Тем не менее, о красноармейце мало что известно. Попробуем пролить свет на его личность.

Молодой вояка

Вообще, Блисняк — не единственный вариант написания его фамилии. В разных источниках встречаются похожие варианты, к примеру, Блиснюк, Близняк. По одним данным, он родился в 1897 году в станице Крымская на Кубани, по другим — в 1899 году в Гродненской губернии.

О детстве Блисняка ничего не известно. Более-менее его биографию можно отследить лишь с 1914 года, когда он пошел добровольцем на фронт. До 1915 года он сражался в Польше, оборонял Варшаву, а затем его подразделение перебросили в Персию.

Судить о внешности Блисняка позволяют две фотографии, сделанные, предположительно, в 1919 году, когда он находился на лечении в Москве. На снимках предстает молодой человек примерно 20 лет. Несмотря на узкие плечи, тонкую шею, огромную не по размерам шинель, Блисняк выглядит очень мужественно, как человек, прошедший через немало испытаний за свою недолгую, но очень насыщенную жизнь. Интересная деталь — правого глаза нет. Вместо него — шрам.

На фронтах Гражданской

В Персии Блисняк узнал об Октябрьской революции. Сторону большевиков он принял без колебаний, участвовал в походе красных полков через Кавказ на Екатеринодар (нынешний Краснодар) — один из оплотов белых сил.

Весной 1918 года будущий телохранитель Троцкого вошел в состав Первого конного полка, которым командовал казак Иван Кочубей. Вооруженные силы молодой советской республики постепенно формировались, поэтому вскоре подразделение вошло в состав 11-й армии.

В Екатеринодаре части продержались недолго. Через пять месяцев белогвардейцы начали контратаку с целью вернуть город. Блисняк активно участвовал в обороне, когда положение стало безнадежной именно полк Кочубея смог обеспечить отход основных сил. Это позволило сохранить 11-ю армию и отвести ее к Астрахани.

Лихой красноармеец

Блисняк демонстрировал на поле боя настоящие чудеса мужества, героизма и самопожертвования. 1 июля 1918 года в боях под Ростовом, когда красным частям пришлось временно отступить, он остался наедине с наступавшими белогвардейцами и пять часов отстреливался с пулемета. Израсходовав все патроны, он начал вести огонь из маузера.

В конце концов белогвардейцы смогли его схватить и изрубить шашками. Но красноармеец выжил. Он притворился мертвым и, истекая кровью, пролежал несколько часов, дождавшись контрнаступления красных.

Раненого, его срочно эвакуировали в лазарет. На лечении он пробыл недолго, после чего вновь ринулся в бой. Зимой 1918 года он попал в плен в Терской области. Белые издевались над Блисняком, пытались получить от него информацию, загоняли иголки под ногти. Тот не сказал ни слова, а когда его повели на расстрел смог сбить с ног конвоиров и броситься в реку Терек. Через пять дней лихой красноармеец снова в строю.

Газета "Шинель" писала о еще одном любопытном эпизоде. В бою у станции Новинка Владикавказской железной дороги Блисняк, завидев идущий на подмогу противнику бронепоезд, стремительным броском на мотоцикле пробрался в тыл к белым и взорвал рельсы. Погоня вражеской кавалерии за лихим красноармейцем успехов не дала: он успешно вернулся к своим. В итоге красные смогли захватить бронепоезд, взять в плен солдат и офицеров противника.

Приказом Революционного военного совета (Реввоенсовета) от 17 ноября 1919 года Блисняк был награжден орденом "Красного Знамени". Всего за свою боевую "карьеру" красноармеец получил около 30 ранений.

Сигара Троцкого

На упомянутой выше фотографии Блисняка можно разглядеть любопытную деталь — в правой руке у красноармейца сигара. Есть версия, что получил он ее из рук председателя Реввоенсовета Льва Троцкого, которого одно время охранял. В бронепоезде Троцкого был целый склад табачных изделий, которым тот награждал особо проявивших себя красноармейцев. Одна из них и досталась Блисняку, и он не упустил возможности с ней сфотографироваться. Видимо, для придания солидности своему образу.

Лев Давидович вообще имел в то время большой авторитет среди красноармейцев. Особенно запоминались им награждения, в которых участвовал лично глава Реввоенсовета. К примеру, Троцкий легко мог наградить солдата, отдав ему какую-либо из своих личных вещей — часы, браунинг и прочее.

Впрочем, есть версия, что Блисняк был у Троцкого ординарцем, в задачу которого входила передача приказаний от командира к другим лицам. Однако зная о боевом опыте красноармейца, Троцкий вряд ли отправил бы Блисняка на штабную работу. Его качества умелого вояки были нужны в других делах. Впрочем, возможно, что Блисняк так или иначе совмещал обе функции. История об этом умалчивает.

Исчезнувший

К сожалению, следы Блисняка теряются на рубеже 1919-1920-х годов. О красноармейце не упоминают газеты, нет сообщений о его новых подвигах. Впрочем, основные бои Гражданской войны к весне 1920 года уже отгремели. Да и работа у телохранителей такая — тихая, незаметная.

Если Блисняк дожил до середины 1920-х годов, то наверняка на его судьбу оказала влияние внутрипартийная борьба в Компартии и поражение Троцкого, вынужденного выехать за границу.

В базе данных проекта "Открытый список", публикующего информацию о репрессированных, есть сведения об Антоне Близнюке (вспомним, что фамилия красноармейца употребляется в разных вариациях).