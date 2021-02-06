69 лет на троне: интересные факты о королеве Елизавете II

В Британии сегодня отмечают памятную дату — 69 лет назад на престол взошла королева Елизавета II. Главой государства она стала после смерти отца, короля Георга. Елизавете тогда было 25.
Церемонию вступления на престол специально назначили на лето, но надеждам на тепло не суждено было сбыться. В праздничный день на улице было всего +12. Несмотря на это, посмотреть коронацию приехали три миллиона человек. К Вестминстерскому аббатству Елизавета прибыла в золотой карете — зашла внутрь принцессой, а вышла уже королевой.
Елизавета II поневоле стала обладателем мировых рекордов. Последние шесть лет она является старейшим на планете монархом, и что немаловажно — правящим дольше всех.
Елизавета — единственная женщина из королевской семьи — служила в армии водителем-механиком, позже управляла санитарной машиной. Любит фотографировать и собирать почтовые марки — в ее коллекции 500 заполненных альбомов и коробок.
Еще одна страсть — собаки корги: за всю жизнь монарха в Букингемском дворце побывали около 30 собак. А в середине прошлого века королева вывела новую породу, скрестив корги с таксой. Метиса Елизавета назвала Дорги.