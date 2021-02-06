69 лет на троне: интересные факты о королеве Елизавете II

В Британии сегодня отмечают памятную дату — 69 лет назад на престол взошла королева Елизавета II . Главой государства она стала после смерти отца, короля Георга. Елизавете тогда было 25.

Церемонию вступления на престол специально назначили на лето, но надеждам на тепло не суждено было сбыться. В праздничный день на улице было всего +12. Несмотря на это, посмотреть коронацию приехали три миллиона человек. К Вестминстерскому аббатству Елизавета прибыла в золотой карете — зашла внутрь принцессой, а вышла уже королевой.

Елизавета II поневоле стала обладателем мировых рекордов. Последние шесть лет она является старейшим на планете монархом, и что немаловажно — правящим дольше всех.

Елизавета — единственная женщина из королевской семьи — служила в армии водителем-механиком, позже управляла санитарной машиной. Любит фотографировать и собирать почтовые марки — в ее коллекции 500 заполненных альбомов и коробок.

Еще одна страсть — собаки корги: за всю жизнь монарха в Букингемском дворце побывали около 30 собак. А в середине прошлого века королева вывела новую породу, скрестив корги с таксой. Метиса Елизавета назвала Дорги.