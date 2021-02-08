Почему тело Сталина вынесли из мавзолея и захоронили повторно 

Тело Сталина вынесли из мавзолея вечером 31 октября 1961 года, когда западный мир отмечал праздник мертвых. "Рамблер" выяснил, зачем перезахоронили тело Сталина.

Повторное захоронение Сталина до сих пор вызывает много вопросов из-за совпадения с Хеллоуином, спешкой и нецелесообразностью этого события. Предлагаем разобрать эту историю подробнее.

5 марта Сталин скончался по причине кровоизлияния в мозг. На следующий день началось прощание, которое длилось еще три дня. Граждане хотели проводить вождя в последний путь, поэтому только 9 марта тело Сталина было помещено в Мавзолей, где покоился Ленин.

Однако волна развенчания культа личности набирала обороты. В ходе ХХ съезда КПСС бывшие соратники Сталина начали выдвигать идеи о выносе его тела из Мавзолея. Первым выступил секретарь Ленинградского обкома Иван Спиридонов , к нему подключился первый секретарь столичной парторганизации Пётр Демичев . Он заявил, что после всех преступлений, совершенных в сталинскую эпоху, сохранять его тело нельзя. По сути, перезахоронение носило исключительно символический характер. Идею поддержало большинство.

Ночь войска оцепили Красную площадь, объясняя это репетицией ноябрьского парада. Под прикрытием деревянных щитов у стены Кремля военные вырыли могилу. Изначально местом перезахоронения было выбрано Новодевичье кладбище, но власти беспокоились за сохранность могилы. У Сталина было много поклонников, иногда это доходило до фанатизма.

Безусловно, новые руководители СССР опасались, что новость о повторном погребении вызовет недовольство. Однако этого не произошло. Со стен мавзолея убрали вторую фамилию и наступило новое время.

В день похорон Сталина делегаты съезда приняли эпохальный документ — III Программу КПСС, которая разрабатывалась по указанию Хрущева.