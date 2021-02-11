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Instagram удалил аккаунт племянника Кеннеди из-за высказываний о COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Аккаунт племянника Кеннеди удалили из-за высказываний о COVID-19
Фото: globallookpress.com
Социальная сеть Instagram удалила аккаунт племянника 35-го американского президента Джона Кеннеди, экологического активиста и адвоката Роберта Кеннеди-младшего из-за ложных заявлений о коронавирусе и вакцинах, сообщает телеканал CNN.

"Мы удалили этот аккаунт за неоднократную публикацию опровергнутых заявлений о коронавирусе и вакцинах", — заявила компания Facebook, которой принадлежит Instagram.

Роберт Кеннеди-младший, сын бывшего генерального прокурора США и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, неоднократно высказывался против вакцин. При этом он также заявлял, что выступает за безопасные вакцины и отмечал, что все его дети привиты.
Как подчеркивает телеканал, страница Кеннди-младшего в Facebook, в которой у него 300 тысяч подписчиков, все еще работает. Официальный представитель компании заявлял, что "на данном этапе" социальная сеть не планирует ее удалять.
В декабре компания объявила, что соцсети Facebook и Instagram будут удалять публикации с дезинформацией о вакцинах против коронавируса в рамках кампании по обеспечению безопасности и информирования пользователей во время пандемии COVID-19. На этой неделе социальная сеть Facebook объявила о расширении борьбы с дезинформацией о вакцинах против коронавируса и помощи пользователям в поиске полезных данных о процессе вакцинации.
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Люди , Роберт Кеннеди , Джон Кеннеди , CNN
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