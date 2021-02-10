Самый счастливый осужденный: как сложилась судьба человека с IQ ниже 50 

Джо Арриди родился с IQ 46, когда средний человеческий показатель колеблется в районе 100 баллов. «Рамблер» выяснил, как сложилась судьба необычного парня.

Джо родился в 1915 году, жил в штате Колорадо в семье иммигрантов из Сирии. Проблемы с развитием у мальчика появились почти сразу. Джо поздно заговорил, в шесть лет он мог произнести только несколько фраз.

В коррекционной школе над Джо издевались ровесники. А в 21 год он решил изменить свою жизнь, прыгнул на грузовой поезд и уехал в Вайоминг, где устроился на работу на вокзале.

Всего спустя месяц в окрестностях произошло жуткое преступление. Пострадали две девочки, одной из которых удалось выжить. Джо в то время поймали на бродяжничестве и сразу занесли в число подозреваемых.

Окружной шериф Джордж Кэрролл решил закрыть громкое дело перед пенсией и предложил Джо сознаться в содеянном, так он и сделал. Абсурдность происходящего вскрылась, когда полиция поймала настоящего преступника — мексиканского рабочего Агилара. Его опознала выжившая жертва.

Однако с Агиларом был напарник, поэтому обвинения с Джо не сняли. Всем было очевидно, что если бы парень не дал показаний против себя, его было бы не за что задерживать. Но Джо соглашался на все, что предлагали ему блюстители закона, и суд приговорил его к смертной казни

Адвокат подал девять апелляций, так как медицинская экспертиза доказала, что Джо мыслит как шестилетний, но обжаловать приговор не удалось.

Джо, в свою очередь, даже не понимал, что произошло. Его называли самым счастливым заключенным, приговоренным к казни. Окружающие сочувствовали парню, а надзиратель Рой Бест подарил ему игрушечный поезд.

Через полгода 23-летний Джо отправился в газовую камеру с детской улыбкой на лице, а его последним желанием стало мороженное.