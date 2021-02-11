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Сибирский дворник порассуждал о любви на трех языках и впечатлил россиян 

Lenta.ru 7 часов назад
Дворник из Томска впечатлил сибирских журналистов знанием двух иностранных языков и порассуждал на камеру о любви и Дне святого Валентина. Видео опубликовано агентством новостей ТВ2 в Facebook.
В ролике журналистка спрашивает проходящего мимо дворника, верит ли он в любовь. Получая утвердительный ответ, она интересуется, нужно ли доказывать свои чувства подарками и другими материальными вещами.

«Can't buy me love, no/ Everybody tells me so ("Не купишь ты любовь/ Все так мне говорят" перевод с англ. — прим. "Ленты.ру")»,

— процитировал мужчина песню группы The Beatles.
Россиянин отметил, что ему 70 лет, но он все равно отмечает День всех влюбленных. По этому случаю в этом году он планирует читать книгу Алана Уотса «Путь дзен», потому что там «много объяснений таких».

«Permettez-moi de présenter. Je m'appelle Vitaliy ("Позвольте представиться, меня зовут Виталий", перевод с франц. — прим. "Ленты.ру")»,

— добавляет дворник, говоря первую часть фразы с ошибками.
В комментариях пользователи восхитились знаниями пенсионера.

«Просто фантастический дед»,

— написал один из комментаторов.

«Потрясающий дворник, спасибо за него»,

— отметил другой пользователь под полной версией уличного опроса горожан.
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Комментарии
Люди , Видео , Lenta.ru
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