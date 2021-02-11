Рассуждавший о любви на трех языках сибирский дворник оказался бездомным 

Дворник из Томска по имени Виталий, который впечатлил россиян и журналистов знаниями двух иностранных языков и рассуждениями о любви, оказался бездомным. Об этом «Подъему» рассказал служитель храма общины пятидесятников.

По словам собеседника издания, у 70-летнего мужчины нет жилья, телефона и документов. Он не работает и проходит в церкви реабилитацию от алкогольной зависимости.

«Живет при храме. Говорит, что есть родственники где-то в Сан-Франциско», добавил представитель религиозной организации.

Ранее телеканал ТВ2 опубликовал опрос прохожих в Томске на тему их отношения к любви и Дню святого Валентина. Звездой эфира стал убирающий мусор на улице пенсионер, который сообщил, что будет праздновать 14 февраля с книгой Алана Уотса «Путь Дзен», цитировал песню The Beatles и представился журналистке на французском.