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Рассуждавший о любви на трех языках сибирский дворник оказался бездомным 

Lenta.ru 2 часа назад
Рассуждавший о любви на трех языках сибирский дворник оказался бездомным
Фото: Lenta.ru
Дворник из Томска по имени Виталий, который впечатлил россиян и журналистов знаниями двух иностранных языков и рассуждениями о любви, оказался бездомным. Об этом «Подъему» рассказал служитель храма общины пятидесятников.
По словам собеседника издания, у 70-летнего мужчины нет жилья, телефона и документов. Он не работает и проходит в церкви реабилитацию от алкогольной зависимости.

«Живет при храме. Говорит, что есть родственники где-то в Сан-Франциско», добавил представитель религиозной организации.

Ранее телеканал ТВ2 опубликовал опрос прохожих в Томске на тему их отношения к любви и Дню святого Валентина. Звездой эфира стал убирающий мусор на улице пенсионер, который сообщил, что будет праздновать 14 февраля с книгой Алана Уотса «Путь Дзен», цитировал песню The Beatles и представился журналистке на французском.
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