Раскрыто содержание завещания Ларри Кинга

Документ датируется 17 октября 2019 года — его составили через два месяца после того, как журналист подал на развод со своей седьмой женой Шон Саутвик. Кинг пожелал, чтобы его имущество, оцененное в два миллиона долларов, поделили поровну между детьми: сыновьями Энди, Ларри-младшим, Кэнноном и Ченсом, а также дочерью Чайей.

Поскольку Энди и Чайя умерли еще при жизни отца, наследство получат оставшиеся трое сыновей.