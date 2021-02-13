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Стало известно содержание завещания Ларри Кинга 

РИА Новости и ещё 8 14 часов назад
Раскрыто содержание завещания Ларри Кинга
Фото: ТК «Звезда»
В распоряжении американского журнала People оказалось рукописное завещание телеведущего Ларри Кинга.
Документ датируется 17 октября 2019 года — его составили через два месяца после того, как журналист подал на развод со своей седьмой женой Шон Саутвик. Кинг пожелал, чтобы его имущество, оцененное в два миллиона долларов, поделили поровну между детьми: сыновьями Энди, Ларри-младшим, Кэнноном и Ченсом, а также дочерью Чайей.
Поскольку Энди и Чайя умерли еще при жизни отца, наследство получат оставшиеся трое сыновей.
Кинг скончался 23 января в одной из больниц Лос-Анджелеса на 88-м году жизни. Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое выходило в эфир с 1985 по 2010 год. Он взял более 50 тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей. В начале января Кинг перенес COVID-19, однако, по словам его вдовы, причиной смерти на самом деле стал сепсис.
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Комментарии
Люди , Жизнь после смерти , Ларри Кинг
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