Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Кем себя считал Брежнев по национальности 

Русская семерка 4 часа назад
Относительно национальности Леонида Ильича Брежнева до сих пор ходят легенды. Хотя документально подтвержденные источники, включая паспорт, свидетельствуют о том, что великий политик Советской эпохи родился в обычном украинском селе Каменском (в настоящее время Днепропетровская область).
При этом сам Брежнев не скрывал своего происхождения, хотя историки отмечают, что в некоторых ситуациях высмеивал культурные традиции своего народа. Официальные документы, найденные в архивах, подтверждают его происхождение. К примеру, в одной из анкет, заполненной собственноручно в 1935 году, в графе национальность стоит запись «украинец». Немного позже партийный деятель в этой графе уже писал «русский». В те времена национальное происхождение политических деятелей строго контролировалось, возможно, именно этот фактор повлиял на политические убеждения Брежнева.
В некоторых кругах существуют и другие версии. Учитывая, что Леонид Ильич занимал руководящие посты в Молдавии и Казахстане ему приписывали соответствующее происхождение. Сам Сталин считал Брежнева молдаванином. Некоторые источники до сих пор утверждают, что советский коммунист вообще был евреем и очень тщательно скрывал свою биографию. Хотя эта теория базируется на голых фактах, не подтвержденных ни одним официальным документом. Есть даже версии, в которых происхождение политического деятеля связывают с цыганскими, румынскими и польскими корнями. Мать Брежнева свободно говорила на польском языке, что стало основой для развития этой теории. Хотя сама она это объясняла лишь близким соседством с поляками.
Если поднимать архивные документы, то в анкетах и личном деле Брежнева все же есть определенная путаница. Дело в том, что некоторые важные бумаги из архивов пропали. Говорят, что некоторые из них были фальсифицированы. Однако все это уже ушло далеко в историю. И что касается национальности, то все-таки историки придерживаются мнения, что Брежнев имеет украинские корни. Во всяком случае, это подтверждается официально. Хотя до сих пор всплывают все новые и новые факты о жизни известного политика, но относительно его национальной принадлежности они вряд ли коснутся.
Русская семерка: последние новости
Володя Якут: почему чеченские боевики так боялись российского снайпера Володя Якут: почему чеченские боевики так боялись российского снайпера Ян Черняк: советский разведчик, который стал прототипом Штирлица Ян Черняк: советский разведчик, который стал прототипом Штирлица 5 самых успешных полководцев Красной Армии в Гражданскую войну 5 самых успешных полководцев Красной Армии в Гражданскую войну
Комментарии 251
Люди , Видео , Леонид Брежнев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Из чего состоял сухпоек Красной армии во времена ВОВ
02:53
Из чего состоял сухпоек Красной армии во времена ВОВ
Вещи
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
00:42
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
Места
Гениальные изобретения прошлого, секрет которых не разгадан
09:49
Гениальные изобретения прошлого, секрет которых не разгадан
Вещи
Устроившая охоту рядом с купающейся семьей акула попала на видео
00:15
Устроившая охоту рядом с купающейся семьей акула попала на видео
Истории
Самые удивительные и пугающие совпадения в истории
09:30
Самые удивительные и пугающие совпадения в истории
Истории
Видео с моющейся на автомойке женщиной попало в Сеть
00:59
Видео с моющейся на автомойке женщиной попало в Сеть
Безумный мир
Томский дворник порассуждал о любви на трех языках
00:52
Томский дворник порассуждал о любви на трех языках
Люди
Человек, обманувший McDonald’s на миллионы долларов
05:53
Человек, обманувший McDonald’s на миллионы долларов
Люди
Ураган в Магадане сдул людей и кровлю
01:04
Ураган в Магадане сдул людей и кровлю
Места
Как кормят в тюрьмах разных стран
10:28
Как кормят в тюрьмах разных стран
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение