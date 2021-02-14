Кем себя считал Брежнев по национальности 

Относительно национальности Леонида Ильича Брежнева до сих пор ходят легенды. Хотя документально подтвержденные источники, включая паспорт, свидетельствуют о том, что великий политик Советской эпохи родился в обычном украинском селе Каменском (в настоящее время Днепропетровская область).

При этом сам Брежнев не скрывал своего происхождения, хотя историки отмечают, что в некоторых ситуациях высмеивал культурные традиции своего народа. Официальные документы, найденные в архивах, подтверждают его происхождение. К примеру, в одной из анкет, заполненной собственноручно в 1935 году, в графе национальность стоит запись «украинец». Немного позже партийный деятель в этой графе уже писал «русский». В те времена национальное происхождение политических деятелей строго контролировалось, возможно, именно этот фактор повлиял на политические убеждения Брежнева.

В некоторых кругах существуют и другие версии. Учитывая, что Леонид Ильич занимал руководящие посты в Молдавии и Казахстане ему приписывали соответствующее происхождение. Сам Сталин считал Брежнева молдаванином. Некоторые источники до сих пор утверждают, что советский коммунист вообще был евреем и очень тщательно скрывал свою биографию. Хотя эта теория базируется на голых фактах, не подтвержденных ни одним официальным документом. Есть даже версии, в которых происхождение политического деятеля связывают с цыганскими, румынскими и польскими корнями. Мать Брежнева свободно говорила на польском языке, что стало основой для развития этой теории. Хотя сама она это объясняла лишь близким соседством с поляками.

Если поднимать архивные документы, то в анкетах и личном деле Брежнева все же есть определенная путаница. Дело в том, что некоторые важные бумаги из архивов пропали. Говорят, что некоторые из них были фальсифицированы. Однако все это уже ушло далеко в историю. И что касается национальности, то все-таки историки придерживаются мнения, что Брежнев имеет украинские корни. Во всяком случае, это подтверждается официально. Хотя до сих пор всплывают все новые и новые факты о жизни известного политика, но относительно его национальной принадлежности они вряд ли коснутся.