Трагическая судьба Анны Герман

14 февраля замечательной певице исполнилось бы 85 лет.

Ее невероятно любили в СССР, ее песни мы помним до сих пор. Увы, Анна Герман ушла из жизни до обидного рано — ей было всего 46 лет. Сегодня мы решили вспомнить важные страницы биографии прекрасной польской певицы.

1937 год

архив «КП»

Первые десять лет жизни певица провела в СССР. Анна — потомственная голландка с примесью немецкой крови. На этом фото Анне годик, ее отца уже арестовали по доносу за шпионаж (Евгения Германа расстреляли в Узбекистане, а спустя годы реабилитировали посмертно).

Мама девочки преподавала немецкий язык в школе, где познакомилась с польским офицером, бежавшим от преследований нацистов. Они заключили фиктивный брак, и в документах женщину записали полькой, чтобы она смогла покинуть СССР — жена врага народа боялась ареста. В 1946 году семья переехала в Польшу. Поэтому в СССР позже Анну Герман воспринимали как польскую певицу.

1960 год

архив «КП»

Анна шесть лет училась на геолога, при этом постоянно пела — и на школьных, и на студенческих мероприятиях. Подруга Герман обратилась в дирекцию Вроцлавской эстрады с просьбой прослушать «талантливую пани геолога». После этого жизнь Ани изменилась — ее выступление включили в новую программу. «За это еще и платили!» — радовалась Герман.

Карьера развивалась стремительно, пока не случилась беда — на гастролях в Италии в 1967 году импресарио певицы заснул за рулем, и автомобиль, в котором находилась и Анна, вылетел с дороги. Герман провела 14 дней в коме, потом полгода была закована в гипс. Была даже кратковременная потеря памяти. Голос потерял былую силу, но стал более проникновенным.

архив «КП» 1975 год

Карьера, несмотря на аварию, шла в гору. Было много гастролей, беременная Герман отправилась в турне по СССР. Анна сотрудничала с советскими авторами — несмотря на то что «Надежду» впервые исполнила Эдита Пьеха , именно германовское исполнение этой песни, написанной Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым , считается каноническим.

Герман отвечала: «Эта песня мне напомнила о друзьях-геологах». Пахмутова вспоминает: «При всей своей популярности и любви к ней миллионов людей она была скромная, кроткая, милая!»

1976 год

архив «КП»

Сына Анна назвала в честь мужа — Збигнев. Врачи запрещали ей рожать из-за последствий аварии, но она не послушала. С мужем-инженером певица познакомилась на пляже. Збигнев Тухольский окружал жену любовью и нянчил сына, пока она гастролировала.

1977 год

Анна Герман в студии грамзаписи «Мелодия». Певица много гастролирует по СССР. Осенью 1977 года она пишет подруге:

«Я в Донецке, здесь идут Дни дружбы польской и советской молодежи. Мои земляки-режиссеры слышали, что я здесь популярна, поэтому пригласили, но, кажется, понятия не имели, что это слово значит. Каждый поет в программе одну вещь, а я с трудом ухожу со сцены после четырех песен, и то извиняясь и обещая приехать на сольный концерт».

1980 год

Прямо во время концерта в «Лужниках» у Герман случилось обострение тромбофлебита. Спустя несколько месяцев у нее диагностировали саркому. Врачи говорили, что все эти проблемы — последствия той самой итальянской аварии. Певица отказалась от операции, пока могла, выступала в темных очках — чтобы скрыть слезы, которые выступали от боли.

Последний год жизни ни о каких выступлениях речи уже не шло. Александра Пахмутова в 1981 году записала на кассету слова поддержки и отправила их Анне в Польшу, а также подарила ей песню «Я не могу иначе». В 1982 году певицы не стало…

2003 год

архив «КП»

Мама, муж и сын Анны Герман