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Какой факт своей биографии скрывал Хрущев 

Русская семерка 4 часа назад
Какой факт своей биографии скрывал Хрущев
Фото: Русская семерка
Никита Сергеевич Хрущев очень гордился своим крестьянским происхождением и тем, что с малых лет он трудился в шахте и на заводе. Однако среди высшего руководства СССР ходили слухи, что Хрущев на самом деле происходит из класса эксплуататоров и имеет польские корни.
В 1938-1939 глава НКВД Берия проводит зачистку партийного и силового аппарата от людей, которых поддерживал ранее репрессированный Ежов. Под «прицел» всесильного наркома попало, и высшее руководство Украинской республики, где первым секретарем партии был Никита Сергеевич Хрущев. Особое внимание НКВД уделила биографии партийных лидеров и их истинному происхождению.
Как выяснилось глава обкома Днепропетровской области, и лучший друг Хрущева Задионченко родился не в семье бедного украинского батрака. Его отцом оказался еврей по фамилии Зайончик, который был богатым ремесленником и активистом еврейской социалистической партии. Второй друг Никиты Сергеевича глава НКВД Украины Успенский выдавал себя за сына лесника, а на самом деле отцом чекиста был известный черносотенец и купец Александр Успенский.
Для разработки Хрущева чекисты отправились на его родину в село Калиновка Курской области. Оказались, что своего земляка местные жители называют не сыном бедного крестьянина, а незаконнорожденным ребенком польского помещика Александра Гасвицкого. Мать Никиты Сергеевича работала у него домработницей, а сам поляк от своего ребенка не отказывался. В 1914 году Гасвицкий откупил сына от армии и отправил Хрущева с рекомендательным письмом в Юзовку (Донецк) к своему старому другу немецкому промышленнику Киршу.
Хрущев утверждал, что работал шахтером, однако известная записка Молотова со словами, что им так и не удалось разыскать шахту, в которой тот трудился. На самом деле будущий руководитель СССР работал у Кирша управляющим поместья и к рабочему классу отношения не имел.
Бывший работник КГБ Зинькович утверждал, что Сталин знал об истинном происхождении Хрущева, который всю жизнь притворялся «деревенским дурачком». О польском происхождении Никиты Сергеевича также знали Ежов и председатель совета министров СССР Маленков.
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Комментарии 2
Люди , Александр Успенский
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