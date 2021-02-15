Что хорошего сделал Ленин для России 

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) — одна из величайших фигур в истории России и мирового революционного движения. Его значимость для всего хода мировой, а, в особенности, российской истории не оспаривает никто, однако философско-политические взгляды Ленина и его деятельность до сих пор вызывают самые противоречивые, крайние оценки. В общественном сознании соседствуют два мифологических образа: советский, представляющий практически идеального человека и государственного деятеля, и постперестроечный, нарисованный почти исключительно чёрной краской. Оба они достаточно далеки от действительности.

Георгий Вернадский (историк): «Деятельность Ленина может рассматриваться с различных точек зрения, возможны различные оценки её результатов. Но нельзя отрицать тот факт, что его личность оказала колоссальное влияние на ход политического развития России и, опосредованно, мировой истории».

Основой взглядов Ленина был марксизм. При этом он не считал все марксистские положения догмой, и относился к этому учению творчески, внося изменения применительно к российским условиям. Особенно это проявлялось в период между Февральской и Октябрьской революциями и во время введения НЭПа, когда многие соратники даже обвиняли его в отходе от марксизма.

Ленин провозглашал классовый характер любого государства. Для перехода к справедливому общественно-политическому строю на переходном этапе он считал необходимым установление диктатуры пролетариата, полагая, что альтернативой ей может быть только диктатура помещиков и капиталистов. Партию большевиков он рассматривал как передовой отряд рабочего класса. Мораль Ленин также считал понятием классовым, и противопоставлял буржуазной морали — революционную. «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов», — считал он.

Февральская буржуазная революция 1917 года стала для Ленина неожиданностью. Однако он быстро оценил ситуацию и решил воспользоваться шансом для подготовки и осуществления революции социалистической. Вернувшись в Россию в апреле 1917 года, он выдвинул лозунг: «Никакой поддержки Временному правительству, вся власть Советам!». Популярность Временного правительства, раздираемого межпартийными противоречиями, продолжавшего Первую мировую войну и откладывавшего решение важнейших вопросов государственного устройства неуклонно падала, в то время, как Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов постепенно набирали силу. Воспользовавшись этой ситуацией двоевластия, большевики во главе с Лениным взяли курс на вооружённое восстание, которое и осуществили практически без сопротивления 25 октября 1917 года. Ленин стал во главе Советского государства.

Для привлечения на сторону большевиков крестьянства, Ленин ещё в «Апрельских тезисах» взял на вооружение некоторые пункты программы эсеров . Это вызвало неприятие значительной части однопартийцев — некоторые даже считали, что он тем самым приносит пролетариат в жертву крестьянству. Когда большевики взяли власть в октябре 1917 года, одним из первых декретов стал «Декрет о земле», согласно которому отменялась частная собственность на землю, а крестьяне безвозмездно наделялись земельными участками. Это в первое время после революции способствовало широкой поддержке большевиков со стороны крестьянских масс, составлявших большую часть населения России.

Последовавшая в годы Гражданской войны политика военного коммунизма, одной из составляющих которых была продразвёрстка, продиктованная необходимостью не допустить голода в городах, вызывала массовое недовольство и крестьянские выступления. В 1921 году было объявлено о переходе к Новой экономической политике (НЭПу), допускающей некоторые рыночные элементы и заменяющей продразвёрстку гораздо более щадящим продналогом. Несмотря на то, что Ленин рассматривал НЭП как временное тактическое отступление, это решение вызвало оппозицию значительной части партии.

Первую Мировую войну Ленин объявил империалистической и несправедливой для всех её участников. В связи с этим он выдвинул лозунг превращения империалистической войны в гражданскую. По его мысли солдаты должны были повернуть оружие против собственных буржуазных правительств, устроить в своих странах революции, а затем заключить справедливый мир без аннексий и контрибуций. Пропаганда подобных взглядов, в конечном счёте, способствовала разложению армии.

Первым декретом Советской власти был «Декрет о мире». Но, как признавал Ленин, «войну нельзя кончить по желанию, воткнув штык в землю». Для его реального осуществления требовался мирный договор с Германией, который и был подписан в Бресте 3 марта 1918 года. Чтобы пробить это решение Ленину пришлось пойти на серьёзный конфликт с рядом соратников. Споры по поводу Брестского мира не утихают до сих пор: оценки разнятся от акта предательства до гениального политического хода. С одной стороны, Россия пошла на территориальные уступки и потеряла возможность стать одной из стран-победительниц и разделить выгоды от победы с государствами Антанты. С другой стороны, распад армии к тому времени достиг уже такой степени, что убедить солдат продолжать войну было почти невозможно. Брестский же мир позволил получить передышку для формирования новой, рабоче-крестьянской Красной армии.

Николай Бердяев (философ): «Он [Ленин] остановил хаотичный распад России, остановил деспотическим, тираническим путём. В этом есть черта сходства с Петром».

Ленин считается одним из организаторов и вдохновителей политики Красного террора. При этом он призывал соратников действовать исключительно в рамках необходимости. В разговорах и переписке он часто использовал выражения типа «расстрелять» или «повесить», однако зачастую они оставались чисто декларативными и не носили характер конкретных указаний. Что касается расстрела царской семьи, то участие Ленина в принятии решения о нём не доказано.

Великий князь Александр Михайлович: «На страже русских национальных интересов стоял никто иной, как интернационалист Ленин, который в своих выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи».

Во время Гражданской войны и сразу после неё страна разваливалась на части, её раздирали интервенты и националисты, в значительной степени была разрушена промышленность, а, главное, во время Первой мировой и Гражданской войн были понесены огромные людские потери. Строить новое государство приходилось, принимая решения на ходу. И здесь Ленин проявлял огромное политическое чутьё и гибкость, порой идя на поступки, противоречащие его прежним взглядам и заявлениям и вызывающие недоумение у былых товарищей. Кто-то видит в этом проявление политической беспринципности, а кто-то — умение признавать собственные ошибки и исправлять их.

Бесспорной заслугой Ленина и партии большевиков стало установление широких социальных прав и гарантий: право на труд и его нормальные условия, бесплатное здравоохранение и образование, равенство представителей разных полов и национальностей.

Бертран Рассел (английский учёный и философ): «Разрушить могли бы и другие, но я сомневаюсь, нашёлся ли бы хоть один человек, который смог бы построить так хорошо заново».

Книги и статьи Ленина отличает абсолютная уверенность в собственной правоте. К чужим взглядам в принципиальных вопросах он относился непримиримо и, будучи прекрасным полемистом, безжалостно их высмеивал. Он боролся с инакомыслием и внутри партии, и в новом Советском государстве. Одним из проявлений такой борьбы стала высылка большой группы несогласных с марксизмом мыслителей на так называемом «философском пароходе». Однако, по тем суровым временам это решение можно назвать довольно гуманным. Расставание с Родиной было для каждого личной трагедией, однако многим эта высылка наверняка сохранила свободу и даже жизнь.

Известны резкие высказывания Ленина об интеллигенции, которая, в большинстве своём, отнеслась к Советской власти как минимум настороженно, а то и прямо враждебно. Однако, несмотря на стремлении наиболее радикальных большевиков отказаться от старой культуры и искусства, Ленин противостоял этим тенденциям. При его непосредственном участии были сохранены ведущие театры и музеи. Более того, проект монументальной пропаганды был призван увековечивать и, тем самым, пропагандировать творчество выдающихся деятелей русской и мировой культуры, даже тех, чьи взгляды были далеки от революционных. Ведущим артистам, писателям, музыкантам, учёным предоставлялись усиленные пайки. Даже в годы Гражданской войны создавались новые научно-исследовательские организации. Тогда же разрабатывался грандиозный план электрификации страны — ГОЭЛРО. Но, при этом, значительная часть интеллигенции, которую он зачастую именовал «околокадетской публикой», подвергалась различным репрессиям: высылкам, арестам, а некоторые угодили в машину Красного террора.

Джек Линдсей (английский писатель): «Для меня Ленин — прежде всего величайший интеллект века. Его книги, его труды довершили процесс перевоспитания многих миллионов людей на земле».

Ленин был непримиримым материалистом и атеистом, поэтому считал борьбу с религией одним из важнейших дел при строительстве нового государства. Религия, по его мнению, «один из видов духовного гнёта, лежащего везде и повсюду на народных массах… Религия — опиум народа, род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь». В борьбе с религией Ленин призывал сторонников действовать гибко, по возможности не оскорбляя чувств верующих. «Декрет об отделении от государства и школы церкви» был подписан одним из первых, ещё в начале 1918 года. Этот документ декларировал свободу совести и равенство всех вероисповеданий. Церковные земли и имущество национализировались, но могли передаваться религиозным организациям в безвозмездное пользование по решению местных органов власти. Это неизбежно приводило к эксцессам, порой заканчивающимися кровавыми столкновениями. Особенно много их было во время компании по изъятию церковных ценностей для помощи голодающим Поволжья в 1922 году. Ленин негласно призывал соратников использовать её для дискредитации церкви.

Патриарх Тихон: «Я имею сведения о нём [Ленине], как о человеке добрейшей, поистине христианской души». Максим Горький : 21.

Личную скромность и простоту Ленина отмечали практически все, кто имел возможность общаться с ним лично. Это признавали даже его враги. Он считал себя не великим человеком, а представителем великой идеи и, одновременно, орудием для её осуществления. Именно поэтому в нём, как в религиозных деятелях прошлого, парадоксальным образом уживались доброта и жестокость. Поставив целью создание общества социальной справедливости, Ленин готов был добиваться её достижения наиболее эффективным на данный момент путём. И, в конечном счёте, отношение к фигуре Ленина во многом зависит от отношения к этой цели и от того, какие методы её осуществления считать допустимыми.