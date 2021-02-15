Знаменитости, которых лишили советского гражданства 

Если в первые десятилетия советской власти все несогласные могли рассчитывать скорее на лагеря, чем на эмиграцию, пусть и принудительную (за исключением высылки в Германию Сорокина, Бердяева, Зворыкина и других пассажиров «философского парохода»), то при Хрущеве и Брежневе ситуация изменилась.

Диссиденты уезжали в Европу и Америку, а советское правительство в качестве последней меры публично отказывалось от известных людей, которые прославили СССР на весь мир. «Рамблер» вспомнил лишь некоторых самых известных людей Союза, потерявших гражданство страны советов.

Оперная певица и гениальный виолончелист приютили на своей даче писателя Александра Солженицына , написали открытое письмо в его поддержку и попали в опалу. Особенно сильно пострадал музыкант, чьи концерты и гастрольные туры советские власти начали отменять без объяснения причин.

По просьбам зарубежных деятелей искусства и сенатора Эдварда Кеннеди супругов вместе с детьми выпустили из страны в длительную командировку. Через четыре года, в 1978 году, они были лишены советского гражданства и государственных наград.

В январе 1990 года указ был отменен, однако супруги продолжили использовать швейцарские паспорта, объяснив, что не просили ни забирать гражданство СССР, ни возвращать его.

Александр Солженицын

Хотя на волне оттепели некоторые вещи писателя появились в печати, с приходом к власти Брежнева он фактически был лишен возможности легально издавать свои произведения.

Активная общественная позиция писателя и публикация в странах Западной Европы романов «Раковый корпус», «В круге первом» и особенно «Архпелаг ГУЛАГ» привели изгнанию из СССР.

В феврале 1974 года он был обвинен в измене и выслан из страны в ФРГ, а 29 марта уехала и его семья.

Тогда же он утратил советское гражданство. В 1990 году Солженицыну вернули советское гражданство.

У шахматиста возникли проблемы в 1974 году, после публикации интервью в югославских газетах по поводу своего проигрыша Анатолию Карпову . Он резко раскритиковал коллегу и намекнул, что проиграл под давлением руководства. Его слова вызывали ответную реакцию, так что на год он стал невыездным.

В 1976 году гроссмейстер попросил политического убежища в Нидерландах, но ему предоставили только вид на жительство. Позже он получил гражданство Швейцарии. А в 1978 году был лишен гражданства СССР.

Впрочем, шахматист всегда подчеркивал, что покинул страну из-за профессиональных, а не политических разногласий — федерация поощряла продвижение молодых спортсменов. Корчной же терял доступ к соревнованиям высокого ранга. После отъезда из страны гроссмейстер столкнулся с неофициальным бойкотом со стороны советских шахматистов. В 1990 году гражданство СССР ему вернули, но он не стал его принимать.

Знаменитый театральный режиссер пользовался поддержкой Юрия Андропова , благодаря которому удавалось преодолевать цензурные запреты.

Однако в августе 1983 года Любимов уехал в Лондон, чтобы поставить «Преступление и наказание». Там он дал интервью Times и пожаловался на цензуру в СССР. После этого режиссер решил на неопределенное время остаться в Европе, опасаясь возвращаться в страну.

После смерти Андропова режиссер был уволен с должности художественного руководителя театра на Таганке, а в июле 1984 года потерял советское гражданство. 23 мая 1989 года оно было восстановлено.

Врач по образованию, с 1960 года Василий Аксенов активно печатался в советских литературных журналах, несмотря на критику Хрущева в 1963 году. Однако в семидесятые годы публикации прекратились. Его произведения издавались в зарубежных издательствах. В 1978 году писатель стал соавтором бесцензурного альманаха «Метрополь», после чего его отношения с властями обострились.