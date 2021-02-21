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Великие мужчины, выбравшие пожизненное воздержание 

Мира Маркина 7 часов назад
Великие мужчины, выбравшие пожизненное воздержание
Фото: wikipedia.org
Гении веками славились своими причудами. Одна из них, которую довольно сложно принять обывателям, — пожизненное воздержание. Подробнее о великих, отказавшихся от плотских утех во имя науки, — в материале "Рамблера".

Никола Тесла

Выдающийся американский физик и изобретатель никогда не скрывал своего безразличия к женщинам. При этом информации о гомосексуальности ученого также нет. Сам Тесла не раз говорил, что именно невинность помогает ему делать открытия, — якобы ему не на что отвлекаться от работы.

Исаак Ньютон

Английский физик, математик и астроном ушел из жизни в возрасте 84 лет. По легенде, незадолго до смерти Ньютон горделиво заявил, что уходит на покой девственником. Впрочем, в то время был период, когда в Кембриджском университете преподаватели не могли вступать в брак. Не исключено, что ученый, если и готов был распрощаться с невинностью, то только с законной супругой.

Николай Гоголь

Примерный христианин Гоголь нередко говорил о том, что любовь к женщине греховна, а сами женщины — ведьмы, лишенные духовной красоты. Предполагается, именно поэтому писатель принудил себя к пожизненной невинности. Он был убежден, что лишь воздержание способно устремить все человеческие силы к чистому духу.
Видео дня. Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
Комментарии 42
Люди , Исаак Ньютон , Никола Тесла , Николай Гоголь
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