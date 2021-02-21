Великие мужчины, выбравшие пожизненное воздержание 

Гении веками славились своими причудами. Одна из них, которую довольно сложно принять обывателям, — пожизненное воздержание. Подробнее о великих, отказавшихся от плотских утех во имя науки, — в материале "Рамблера".

Выдающийся американский физик и изобретатель никогда не скрывал своего безразличия к женщинам. При этом информации о гомосексуальности ученого также нет. Сам Тесла не раз говорил, что именно невинность помогает ему делать открытия, — якобы ему не на что отвлекаться от работы.

Английский физик, математик и астроном ушел из жизни в возрасте 84 лет. По легенде, незадолго до смерти Ньютон горделиво заявил, что уходит на покой девственником. Впрочем, в то время был период, когда в Кембриджском университете преподаватели не могли вступать в брак. Не исключено, что ученый, если и готов был распрощаться с невинностью, то только с законной супругой.

Примерный христианин Гоголь нередко говорил о том, что любовь к женщине греховна, а сами женщины — ведьмы, лишенные духовной красоты. Предполагается, именно поэтому писатель принудил себя к пожизненной невинности. Он был убежден, что лишь воздержание способно устремить все человеческие силы к чистому духу.