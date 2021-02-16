Одежда и пластика: иностранцы рассказали, как узнают русских 

Многие молодые и не только люди, родившиеся в России, мечтают переехать заграницу и стать там «своим». Однако это практически невозможно, ведь иностранцы легко могут вычислить россиянина по определенным признакам. А о русских во многих странах думают, исходя из общепринятых стереотипов.

Так, один блогер на своем канале в «Яндекс. Дзен» рассказал, что переехал в США больше двух лет назад, и несмотря на все предпринятые попытки затеряться в толпе, так и остался «русским эмигрантом, любителем водки и хакером в некоторых американских глазах».

У своих друзей-американцев мужчина поинтересовался, по каким признакам они вычислили его русское происхождение. Узнав ответ, он понял, что ему никогда в Соединенных Штатах не стать «своим».

Типичный славянский типаж

Блогер обладает характерной славянской внешностью — светлая кожа и волосы, голубые глаза, курносый нос и небольшой подбородок. Для американцев все славяне на одно лицо, поэтому они не видят разницу между поляками, сербами, украинцами и всех называют русскими.

Сами же жители США выглядят совершенно по-другому — черноволосые люди с темными глазами, похожие на мулатов или греков. У них подбородки острые, а носы прямые. К тому же большинство из них страдают от лишнего веса из-за фастфуда.

Стиль одежды

Как утверждает переехавший в США россиянин, американцы не переживают из-за внешнего вида и могут ходить в помятой одежде неделями. Женщины там покупают вещи со скидами и мешают между собой в «африканском стиле». Однако это не говорит о неряшливости американцев, скорее о том, что у них другие заботы.

На фоне такого отношения жителей Америки к внешнему виду, русские, которые привыкли гладит рубашки и футболки, смотрятся «инородным предметом».

Пластические операции

Мужчина утверждает, что американки предпочитают естественность и живут по принципу «как родились, так и пригодились». В свою очередь, по рассказам друзей, он понял, что в Москве девушки в 18 лет бегут «колоть ботокс, накачивать губы и подтягивать щеки».

«Русский» акцент

Оказалось, что победить родное произношение американских слов и фраз практически невыполнимая задача. Сколько бы русские не учили английский язык, все равно порой всплывает акцент. Как утверждает блогер, даже актриса Ольга Куриленко , много лет живущая заграницей и снимающаяся в Голливуде, до сих пор вынуждена играть русских.

Пищевые предпочтения

И последним признаком оказались привычки в еде — американцы не едят на завтрак никаких каш, заменяя это дело хлопьями с молоком. Также у них отсутствуют какие-либо супы, по типу борща или куриного бульона. Зато они кушают много хлеба и сосисок, а также жареной картошки и бургеров.