Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына 

Супруга лидера КНДР Ким Чен Ына Ли Соль Чжу последний раз появлялась на публике в январе 2020 года. После этого она ни разу не совершала публичных выходов, что породила массу слухов. Кто-то говорил, что женщина просто боится коронавируса, а другие беспокоились о том, что ее приговорили к высшей мере наказания.

Однако Ли Соль Чжу появилась со своим мужем на концерте памяти в честь дня рождения Ким Чен Ира.