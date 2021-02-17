Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына 

Супруга лидера КНДР Ким Чен Ына Ли Соль Чжу последний раз появлялась на публике в январе 2020 года. После этого она ни разу не совершала публичных выходов, что породила массу слухов. Кто-то говорил, что женщина просто боится коронавируса, а другие беспокоились о том, что ее приговорили к высшей мере наказания.
Однако Ли Соль Чжу появилась со своим мужем на концерте памяти в честь дня рождения Ким Чен Ира.
Предполагается, что Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу поженились в 2009 году. Осенью или зимой 2010 года или 2011 года она родила первенца. Второй ребенок у супругов родился в декабре 2012 году. По сообщениям разведывательных служб, в 2017 году на свет появился третий ребенок.
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