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Как Екатерина Фурцева стала главным советским политиком 

Даня Виттиг 6 часов назад
Когда мы говорим о неравенстве женщин и мужчин, то часто упоминаем тот факт, что в России достаточно много дам занимают руководящие должности. Однако не многие знают, что идея рабочего равенства была присуща советскому времени. Об одной из главных женщин-руководительниц расскажет "Рамблер".
Девушка родилась в неполной семье и в пятнадцать лет уже стояла у ткацкого станка. Несмотря на то, что позже она получила инженера-химика, женщину часто обзывали "ткачихой". Екатерина была отражением идеала того времени: сильная и хваткая. Больше года она занимала должность секретаря Кореневского райкома комсомола, потом получила повышение и уехала из поселка.
В 1931-м она встретила любовь и вышла замуж. В первые дни войны супруг отправился на фронт, а беременная Екатерина эвакуировалась в Куйбышев в роли инструктора горкома партии. К сожалению, брак не удался и рожала ребенка Фурцева, будучи одинокой.
Материнство не помешало работе Екатерины. Ключевую роль в начале карьеры Екатерины Фурцевой сыграл первый секретарь Фрунзенского райкома столицы Пётр Богуславский, который обучил ее аппаратной жизни. А к сорока годам ей удалось познакомиться с Хрущевым и стать его заместительницей. Фурцеву ценили за преданность. Даже в моменты кризисов, она никогда не отступала от тех, в кого верила. Тогда в народе ее начали называть "хозяйкой Москвы".
Основным направлением деятельности Фурцевой была культура. Молодая и модная женщина легко находила общий язык с молодежью, которой надоело слушать стариков. В 1960-м Фурцева стала министром культуры. Однако это назначение говорило не о карьерном росте, а о падении власти.
Расстроенная женщина стала заложницей закулисной борьбы Президиума ЦК. Она даже попыталась покончить с собой, но неудачно. Позже сам Хрущев публично высмеял ее за слабость.
Тогда Фурцева решила взять себя в руки и начать заново.
В какой-то момент ей понравилось быть министром, ведь с деятелями культуры общаться куда интереснее. Благодаря Фурцевой вышел фильм "Кавказская пленница" и спектакль "Большевики", а также прошел фестиваль молодежи, куда съехались люди со всего мира. Именно Фурцева организовала легендарный показ "Мона Лизы" в Москве.
Министр тщательно следила за собой, ввела в моду костюмы, сшитые на заказ. И, кажется, даже первой сделала пластическую операцию. Она выезжала за границу, ей хотелось хорошей жизни. Не везло только с любовью, второй брак тоже закончился изменой.
Все закончилось, когда Фурцева стала строить дачу. Дача стала предлогом, чтобы Брежнев убрал ее из политики. Недвижимость забрали, работа завершилась, в конце — умерла мама.
Екатерины Фурцевой не стало в ночь с 24 на 25 октября 1974 г. Власти сообщили, что дело в сердечном приступе, но многие были уверены, что это суицид.
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Люди , Видео , Екатерина Фурцева
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