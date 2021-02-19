Почему английская королева стала «Кровавой Мэри» 

Мария I Тюдор стала первой коронованной королевой Англии. Отец, Генрих VIII, называл ее «жемчужиной мира», а вот подданные предпочитали называть Марией Кровавой или Кровавой Мэри. «Рамблер» расскажет, что скрывается за этим прозвищем.

Детство Марии было тяжелым. В 16 лет ее разлучили с матерью Екатериной Арагонской, поскольку Генрих VIII добивался аннуляции своего брака. После того как церковь все же признала брачный союз родителей Марии недействительным, девушка стала считаться незаконнорожденной и, как следствие, лишилась права на корону.

Позже у Генриха VIII появилась новая жена — Анна Болейн . И когда она родила ему дочь Елизавету, Марию включили в число ее подданных. Однако все это закончилось сразу после смерти Болейн. Затем Генрих VIII еще не раз женился, а в 1547 году он скончался. Свою корону он завещал единственному сыну Эдуарду, однако тот был слаб здоровьем. Поэтому в случае смерти мальчика было решено, что престол унаследует Мария.

Через шесть лет правления Эдуард скончался. Историки предполагают, что короля отравили, поскольку за несколько дней до смерти он написал завещание, согласно которому наследницей престола становится его троюродная сестра Джейн Грей . Однако народ так и не смог признать новую королеву, и через несколько дней трон заняла Мария Тюдор. На тот момент ей было 37 лет, и она уже могла самостоятельно выбирать мужа, без советов отца. Избранником Марии стал испанский князь Филипп II. Он, в отличие от влюбленной Марии, понимал, что брак государственный.

Всю свою злость из-за неудачного брака Мария I Тюдор обращала на борьбу с протестантами. Она даже велела не щадить тех, кто соглашался перейти в католичество. Среди жертв преследований в том числе были видные деятели государства и церкви. Этот период вошел в историю Великобритании как «эпоха мучеников», а саму Марию прозвали Кровожадной и Кровавой, в последствии сократив до Кровавой Мэри.

В начале осени 1558 года Мария заболела лихорадкой. и 17 ноября того же года скончалась. После смерти на престол взошла ее сводная сестра Елизавета I.