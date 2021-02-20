О каких фактах из жизни Суворова в СССР умалчивали и почему

В первые послереволюционные годы великие русские полководцы, такие как А. В. Суворов, никакого почитания не имели. Их пренебрежительно называли «золотопогонниками» и между делом упоминали, что они отстаивали интересы царизма и дворян, то есть угнетателей простого народа. Признание к выдающимся сынам России пришло позднее, но историкам пришлось изрядно потрудиться, подгоняя их под новый, советский стандарт.

Советскому народу нужны были новые герои — так считал один из авторов революции и отцов-основателей Советской Республики, Николай Бухарин . Он утверждал, что царских полководцев нужно предать забвению. Но было и противоположное мнение, согласно которому некоторых все же стоило признать. А как иначе, ведь молодая страна, который отроду было несколько лет, рисковала остаться совсем без истории.

Было принято решение признать некоторых царских фельдмаршалов и генералов, но преподносить их в новом свете — как особ, непременно вступающим с царской властью в противоречия и, конечно же, как «отцов солдатам», то есть лояльных к простым людям. Все неудобные, очерняющие героя в глазах пролетариата факты следовало замалчивать.

Все эти условия искажали историю и заставляли ученых и литераторов хорошенько поломать голову. Нужно сказать, что имперские полководцы меньше всего заботились о том, что о них могут написать рабоче-крестьянские историки, и вели себя совсем несознательно.

Больше всего возиться пришлось с Александром Васильевичем Суворовым — вклад генералиссимуса в военное дело и историю был огромным, а сам он, мягко говоря, оказался героем «неудобным». Возвращением полководцу доброго имени занялись еще в конце 1930‑х годов.

В 1938 году писатель Леонтий Раковский начал писать роман «Генералиссимус Суворов», который ему удалось завершить только после войны. Книга вызвала волну критики — сильно уж неправдоподобным, лубочным выглядел его герой.

В 1940 году вышел и художественный фильм «Суворов», такой же восторженно-пафосный.

В советских учебниках истории говорится о том, что в Москву Емельяна Пугачева привезли в железной клетке «царские палачи». Имена этих мерзавцев не назывались, так как получалась совсем уж некрасивая ситуация. Перевозкой мятежника к месту суда и казни руководил не кто иной, как Суворов.

Повезло хоть в том, что Александр Васильевич сам не участвовал в разгроме восстания и пленении атамана — он просто не успел. Поэтому можно было с легким сердцем убрать полководца из этой истории. Про тот факт, что «добивать» оставшиеся отряды восставших отправили Суворова можно было уже не упоминать — после казни Пугачева рассказывать было особо не о чем.

А ведь Суворов отметился еще на Кубани и в Крыму, где под его руководством подавляли мятежи. С его ведома расстреливали, вешали и рубили палашами восставших ногайцев, татар и представителей многих других народов. Суворов справлялся с любой порученной ему работой — управленец и дипломант он был прирожденный. Только вот договариваться не любил и большинство вопросов решал карательными методами, а уж жестокости ему, по словам современников, было не занимать.