Как гример Николая II сбежал в США и основал известный бренд косметики 

Сегодня во всех магазинах продается косметика бренда Max Factor. Туши, тональные крема, румяна, — все это пользуется огромной популярностью у современных женщин. Однако мало кто знает, что основатель крупной косметической компании родился на территории Российской империи и был гримером при дворе Николая II . Подробнее — в материале "Рамблера".

Макс Фактор — это псевдоним, который взял Максимилиан Факторович после эмиграции в Америку. Он родился в 1877 году в бедной еврейской семьей. Они жили в польском городе Лодзь, который на тот момент находился на территории Российской Империи.

В семь лет Макс Фактор работал в театре, продавая в фойе апельсины и леденцы. Через год его взяли помогать аптекарю, а чуть позже мальчик стал учеником косметолога и выполнял мелкие поручения. В 14 лет Максимилиан Факторович уехал в Москву и устроился помощником гримера в Большой театр, но потом его забрали на службу в армию. Вернувшись, он уехал в Рязань и в 1895 году основал там свой магазин косметики, продавая парики, парфюм и крема, которые он сам и изготовлял.

О юном визажисте узнали все, когда в город приехала императорская театральная труппа. Максимилиана пригласили в Оперный театр Санкт-Петербурга. Он делал макияж артистам, выступавшим перед Николаем II, а позже работал при императорском дворе и был личным гримером царской семьи.

Однако в 1904 году Максимилиан Факторович был вынужден вместе с семьей бежать из царской России. В стране обострились антисемитские настроения и оставаться, по его мнению, было небезопасно. Согласно одной из версий, Макс Фактор имитировал болезнь, и его отправили на лечение в Карловы Вары, откуда он отплыл на пароходе в Америку.

В США он основал свою косметическую компанию и стал первым и самым популярным визажистом в Голливуде. Он изобрел блеск для губ, "Калибратор красоты", измеряющий черты лица, и принцип цветовой гармонии в макияже, а еще придумал слово "мейк-ап".