За что советское историки не любили ученика Суворова 

Обычно учениками Александра Суворова называют военачальников Багратиона и Кутузова. А про Михаила Милорадовича предпочитают умалчивать. "Рамблер" выяснил, почему историки забыли любимого ученика Суворова.

Граф Михаил Милорадович был выходцем из знатного сербского рода. Поэтому, в 16 лет он уже был прапорщиком, только приступив к военной службе. А к 27 годам молодой человек стал стать генералом.

В юности Милорадович учился в университетах Франции и Германии и считался очень образованным парнем. Первый раз он вступил в бой в войне со Швецией и принял в знаменитых Итальянском и Швейцарском походах Суворова.

Молодой человек храбро шел в атаку, что отметил Суворов и быстро сделал его дежурным генералом. Затем Милорадович принял участие в кампании против Наполеона в Австрии и войне в Турции. В ходе последней достиг звания киевского генерал-губернатора.

Он был тактичен, поэтому сразу понравился и местному самоуправлению, и жителям города. Не прибегая к силе, ему удавалось улаживать конфликты и вести переговоры. Он внимательно относился к гражданам, например, помогал погорельцам после пожара 1811 года.

В 1812 году Милорадович организовал военный призыв во всей Малороссии и прибыл на фронт к началу Бородинского сражения. Отвага и организаторские способности вызывали уважение, его заслуги отмечал даже Александр I. Например, Милорадович лично договорился о перемирии с наполеоновским маршалом Мюратом. В 1813 военный получил наследственный графский титул.

Карьера шла в году. Милорадович стал генерал-губернатором Санкт-Петербурга и обещал искоренить воровство в городе. Однако роковой для военного стала его связь с декабристами. Он поддерживал воцарение Константина и препятствовал Николаю вступить на престол.

А в день восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года Милорадович уже в свите нового императора и попытался уговорить восставших прекратить мятеж. Однако декабристы сочли его за предатели и убили выстрелом в спину и одновременно штыком.

Советские историки не любили упоминать, что генерал-губернатор стал первой жертвой восстания.