Как сложилась судьба человека с IQ в 300 баллов 

Уильям Джеймс Сидис — вундеркинд из Нью-Йорка. Его уровень интеллекта на 100 единиц выше, чем у Альберта Энштейна. Феноменальные умственные способности мальчик начал демонстрировать еще в младенчестве. Но высокий IQ успеха и счастья Сидису не принес. "Рамблер" расскажет, как сложилась судьба вундеркинда.

Родители

Уильям Сидис родился 1 апреля 1898 года в Нью-Йорке. Его отец был родом из Бердичева. Он эмигрировал в США в связи с политическими преследованиями. В Российской империи Борис Сидис просидел 2 года в тюрьме, а потом решил кардинально изменить жизнь. В Америке он блестяще окончил Гарвардский университет . Наставником Бориса был известный американский психолог и философ Уильям Джеймс, в честь которого он позже назвал своего сына. После окончания ВУЗа Сидис-старший издал несколько научных работ и вскоре стал одним из лучших психологов в США. Борис создал собственную систему воспитания талантливых детей, которую применил к собственному ребенку. Растить будущего гения ему помогала супруга, которую звали Сару Мандельбаум. Она также, как и Борис, была эмигранткой. Ее родители вывезли в США, боясь еврейских погромов.

Мандельбаум в 1897 году получила медицинское образование в Бостоне, но по специальности так и не работала. Она полностью посвятила себя воспитанию сына. Борис и Сару считали, что ребенок для обучения не может быть слишком мал, поэтому с младенчества они показывали ему кубиками с буквами. В 7 месяцев Сидис уже знал весь алфавит и много слов, а в 2,5 года — уверенно печатал на машинке тесты на английском и французском языках.

Феноменальные способности

Родители, вдохновленные успехами сына, стали давать ему еще больше информации. К шести годам мальчик изучил особенности разных религий и решил стать атеистом. Всю школьную программу он освоил за полгода, когда ему было 7 лет. Спустя год Сидис уже знал 7 языков и написал 4 книги. В 9 лет он поступил в Гарвард, но его не взяли из-за юного возраста. В тот же год Уильям разработал свою систему логарифмического исчисления. Его уровень интеллекта превышал 260 единиц. Для сравнения IQ у Альберта Эйнштена было 160 единиц. Поэтому Сидиса можно смело назвать самым умным человеком в мир за всю историю человечества.

Студентом Гарварда Уильям все же стал. При поступлении ему было всего 13 лет. Вместе с Ричардом Фуллером и Норбертом Винером он попал в специализированную группу для одаренных детей. Отец, гордый успехами наследника, опубликовал книгу, которую назвал «Обыватель и гений». В ней он раскритиковал американскую систему образования и расписал все преимущества домашнего обучения, ставя в пример сына.

Переломный момент

После выхода книги жизнью Уильяма стали активно интересоваться журналисты. Борис Сидис был в восторге от такого внимания. При этом отец даже не задумывался, что, интенсивно обучая сына, он лишает его детства. Сидис-младший не простил этого отцу и не пришел на его похороны. Получив диплом с отличием об окончании гарвардского университета в 1914 году, Уильям стал преподавать тригонометрию, евклидововуи неевклидову геометрии. Студенты, глядя на профессора математики младше себя, откровенно насмехались над ним. Сидис, не выдержав презрительного отношения, бросил работу и переехал в Новую Англию. Уильям дал обет безбрачия и увлекся политикой. Вскоре он получил тюремный срок, но по настоянию родных был отправлен в психиатрическую больницу. После лечения Сидис стал избегать внимания репортеров, которые старались в подробностях описывать личную жизнь вундеркинда.

Счастье не в высоком IQ

Выдающиеся способности счастья Сидису не принесли. Он постоянно пытался исчезнуть с поля зрения репортеров. Уильям устраивался на обычную работу, но как только кто-то узнавал о его гениальности, сразу увольнялся. Он готов был трудиться за 23 доллара в неделю. Сидис работал бухгалтером, оператором счетной машины и клерком. В свободное время парень писал романы. Под псевдонимом он выдал трактат об увеличении пропускной способности железных дорог. Отдушину Уильям также искал в изучении иностранных языков. Для освоения одного ему нужно было не более суток. В зрелом возрасте Сидис владел около 40 языками и даже создал собственный. Уильям доживал свои годы в одиночестве в маленькой комнате общежития. Умер он в 1944 году от кровоизлияния в мозг.