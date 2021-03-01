Знаменитости, которые были членами тайных обществ 

Известным людям ничто человеческое не чуждо. Иногда они тоже хотят спасти мир и душу, вступив в какой-нибудь секретный орден. Подробности — в статье «Рамблера».

Уильям Батлер Йейтс

Великий ирландский поэт не только воспевал «кельтские сумерки» и боролся за свободу родного острова от Великобритании, но и увлекался оккультизмом во всех его проявлениях. Вместе с другом, поэтом Джорджем Расселлом, и другими единомышленниками он сначала создал Герметическое общество, потом на некоторое время примкнул к Теософскому обществу Елены Блаватской , а в 1890 году вступил в Орден Золотой Зари. В двадцатые годы он серьезно увлекся спиритизмом. Своим взглядам он остался верен до самой смерти в 1939 году.

Памела Трэверс

Создательница «Мэри Поппинс» дружила и с Йейтсом, и с Расселлом, последнего считая своим учителем. Под их влиянием писательница увлеклась мифологией и оккультными доктринами. Позже она стала поклонницей мистика Георгия Гурджиева. Памела даже усыновила ребенка по совету личного астролога. Отголоски ее эзотерических воззрений критики находят и в повестях о Мэри Поппинс.

Джозеф Редьярд Киплинг

Знаменитый английский писатель, подаривший детям всего мира книги про Маугли, стал масоном в 1885 году. Инициация прошла в Лахоре. Он стал секретарем ложи «Надежда и настойчивость» и мастером и описал свой опыт в стихотворении «Материнская ложа». В «Таймс» Киплинг с гордостью рассказал, что его собратьями по ложе были индус, мусульманин, иудей и протестант, подчеркивая религиозное согласие, царившее в организации. А 1922 году он основал ложу во Франции.

Величайший австрийский композитор стал масоном в 1784 году в Вене, достиг степени мастера. Его «Волшебная флейта» насыщена масонской символикой. Существуют легенды о том, что и к смерти композитора приложили руку масоны. Якобы «Реквием» был заказан Моцарту его братьями по ложе и должен был чуть ли не стать прототипом психотронного оружия.

Иоганн Вольфганг Гете

Гениальный классик немецкой литературы присоединился к масонам в 1780 году в Веймаре, а через два года получил степень мастера. Он написал нескольких масонских гимнов, а его поэма «Фауст» и романы о Вильгельме Мейстере во многом отражают идеалы вольных каменщиков.