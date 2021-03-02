Горбачев установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров 

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2 марта Михаилу Горбачеву исполняется 90 лет.

Председатель Совета Народных Комиссаров РСФСР и СССР Владимир Ленин прожил 53 года, до 74 лет дожил советский вождь Иосиф Сталин.

Ранее сообщалось , что Горбачев отметит свой 90-летний юбилей в Zoom. Он намерен провести праздник со своими близкими друзьями и соратниками.

Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.