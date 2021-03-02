Экс-президенты, которые сидели за решеткой 

Парижский суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трем годам лишения свободы. Два из них — условно. Срок он получил по делу о коррупции и торговле влиянием, его ждет один год за решеткой. "Рамблер" рассказывает о бывших президентах, которые сидели в тюрьме.

На протяжении семи лет (с 2000 по 2007) Моше Кацав был президентом Израиля. До этого он был заместителем премьер-министра и министром туризма в правительстве Биньямина Нетаньяху . В 2006 году, во время его президентского срока, несколько женщин обвинили его в домогательствах. Все они были его бывшими сотрудницами. Кацав подал встречный иск о клевете, но у полиции было достаточно доказательств для того, чтобы посадить его в тюрьму. Так, в 2007 году он подал в отставку, и начался долгий судебный процесс, в котором он признал часть обвинений. В итоге его приговорили к семи годам тюрьмы, а также к двум года условно. Кацаву посадили в 2011 году, а через пять лет он вышел по УДО.

Несмотря на то, что Мухаммед Мурси был первым демократически избранным президентом в истории Египта, его срок продлился недолго и закончился военным переворотом. Он правил с 2012 по 2013 год. В Египте начались протесты из-за политики президента, которые переросли в захват власти. В 2013 году его поместили под стражу и обвинили в государственной измене, а также в шпионаже в пользу иностранного государства. В 2015 Мурси и его сторонников приговорили к высшей мере наказания, но под давлением международного сообщества приговор смягчили на пожизненное. Судебный процесс продолжался до самой гибели экс-президента. Он скончался в 2019 году на одном из заседаний от сердечного приступа.

Пак Кын Хе

Дочь одного из бывших президентов Южной Кореи пошла по стопам отца и тоже стала президентом в 2013 году. В 2017 году ей объявили импичмент и арестовали. В октябре 2016 года выяснилось, что при принятии важных политических решений Пак Кын Хе советовалась со своими друзьями и игнорировала мнение других государственных деятелей. Кроме того, президент клала себе в карман деньги, которые ей жертвовали крупные фирмы во благо страны. В стране начались митинги, а самой женщине выдвинули обвинение в коррупции, злоупотреблении должностными обязанностями и разглашении государственной тайны. В 2018 году ее приговорили к 25 годам тюрьмы и штрафу.