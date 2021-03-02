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Чем занимается японский министр по одиночеству 

Мира Маркина 8 часов назад
Чем занимается японский министр по одиночеству
Фото: depositphotos.com
В 2017 году Япония занимала седьмое место по уровню самоубийств среди стран членов ОЭСР — 14,9 на 100 000 населения. Одна из причин, провоцирующих людей на суицид, — отсутствие взаимопонимания и поддержки со стороны окружающих.
В феврале появилась информация о том, что в Японии появится министр по одиночеству. Подробнее об этой должности и о том, чем будет заниматься назначенное лицо — в материале "Рамблера".
Создать новую должность — министра, ответственного за проблемы одиноких японцев, предложил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. Как сообщает ТАСС, пост займет действующий министр по региональному развитию Тэцуси Сакамото.

«Речь идет о решении общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью. Также сюда относится проблема самоубийств, в первую очередь среди женщин и молодежи»,

— пояснил секретарь кабмина Кацунобу Като на пресс-конференции в Токио.
Чиновник подчеркнул, что данные проблемы особенно обострились в период пандемии COVID-19, когда миллионы людей в одночасье оказались в изоляции.
Помимо прочего, Сакамото займется отслеживанием состояния детской бедности в Японии, а также будет координировать помощь пожилым людям.
2020 год действительно стал для страны переломным. Число самоубийств в Японии впервые увеличилось за последние 11 лет. И если среди мужчин случаи суицида продолжают снижаться, то среди женщин данный показатель достиг самой высокой отметки за последние пять лет.
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Люди , Кацунобу Като , ОЭСР
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