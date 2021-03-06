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Почему Сталин не «убрал» Хрущева, хотя он поддерживал Троцкого 

Даня Виттиг 13 часов назад
Почему Сталин не «убрал» Хрущева, хотя он поддерживал Троцкого
Фото: depositphotos.com
Никита Хрущев стал человеком, имя которого неизменно связано с периодом развенчания культа личности Сталина. "Рамблер" выяснил, почему вождь не "убрал" Хрущева, который поддерживал Троцкого.
Когда кандидатуру Хрущева предложили для вступления в Московский комитет BKП (б), его охарактеризовали как бывшего троцкиста. Однако он стал неизменно равняться на курс руководства страны и упорно работал на укрепление советской власти, что смягчило отношения Сталина к нему.
Как простому рабочему человеку Хрущеву прощалось отсутствие должного образования и манер. Сталин проявлял терпимость и по причине того, что Хрущева поддерживали влиятельные члены Политбюро Маленков, Булганин и особенно Берия. Ему даже удалось наладить общение с женой вождя Надеждой Аллилуевой.
Череда кадровых чисток и умение собирать информацию постепенно меняло положение Хрущева. Несмотря на то, что Сталин понимал, что Хрущева нельзя назвать убежденным коммунистом, он рассчитывал объединить под знаменем строящегося социализма всех представителей общества. Главным плюсом Хрущева была хваткость и организованность, способность вдохновить группу людей и замотивировать на достижение цели. Он был вежлив, всегда старался угодить и исполнить любое поручение.
Приход Хрущева к единоличной власти был вызван не столько его силой, хитростью и даже аппаратным интриганством, сколько слабостью близких и давних соратников Сталина. Маленков вступил на путь конфликта с партийной бюрократией, урезал бытовые привилегии высокопоставленных чиновников, чем вызвал их недовольство. Этим воспользовался Хрущев, которого никто не воспринимал всерьез.
Образовались партийные кланы, которые все чаще переходили на сторону Хрущева. Уравновесить положение могла бы поддержка органов внутренних дел, но спустя четыре месяца после смерти Сталина Маленков разрывает свой давний союз с Берией. Его арестовывают и расстреливают, а председатель Совета министров избавляется от конкурента, но и остается без потенциальных союзников.
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Комментарии 3
Люди , Надежда Аллилуева , МВД
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