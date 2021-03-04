Британец рассказал, почему душа есть только у русских 

Британец Крейг Эштон опубликовал на своей странице в Facebook заметку о том, что же все-таки такое — «русская душа». В своих рассуждениях он пришел к выводу, что только у русских она есть. Иностранец попытался объяснить, с чем это связано.

«Умом Россию не понять»

Первый раз в своей жизни Крейг услышал про русскую душу как отдельное явление в 2003 году — уже спустя семь минут после приземления в Москве. Тогда ему сказали, что душа — это только у русских, у остальных — «душонка». Его это сильно возмутило, и он всеми силами пытался доказать обратное.

«Я решил, что смогу выяснить что это такое, так как любое настоящее явление можно исследовать и понимать, то и русскую душу можно понять умом. Увы… В этом и заключается отличие русских от иностранцев», — пишет британец.

Однако спустя 17 лет после первого знакомства с Россией Крейг понял, что русская душа — это настоящее явление человечества, которое уникально принадлежит русским.

«Ее сложно описать точно. Она как ветер. Сам ветер не видишь, но эффект можно видеть, и сам ветер можно чувствовать», — пояснил он.

По словам британца, чаще всего ему приходилось сталкиваться с эффектом русской души, когда у него были критические проблемы в жизни, и в этот момент внезапно появлялись люди, готовые помочь просто так. Он отмечает, что во всех русских глубоко таится что-то святое, что объединяет людей от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Крыма.

«Душа — она в вашей невинности и суровости. В вашей близости и сплоченности, когда худо, когда хорошо. Вы вместе при всех личных отличиях», — пишет блогер.

Причиной возникновения русской души британец считает генетическое наследие, которое переходит из поколения в поколение. Русский народ за века своего существования пережил массу серьезных травм и бед, вместе с великими подвигами и достижениями в культуре и науке.

«Русская душа формировалась постепенно — в морозе, в избах, в полях и замороженных лесах и болотах, под тихо шепчущими березами, под репрессиями царей и нападениями внешних врагов со всех сторон, под великими соборами и высокими стенами кремлей, под суровым, неодобряющем взглядом Мариванны в строгих школах, в душевных нотах народных песен и словах отечественных поэтов, и у тоскливых дождливых окон тесных квартир новых районов. Именно там родилась и расцвела она. Русская душа», — заключил он.

В конце Крейг Эштон добавил, что даже спустя долгие годы общения с русскими, он все еще не может до конца понять и описать русскую душу. Однако он ее видит, слышит и чувствует ежедневно.