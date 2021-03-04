Ещё
Далее:
Читайте также:

Британец рассказал, почему душа есть только у русских 

Слово и Дело и ещё 2 1 час назад
Британец рассказал, почему душа есть только у русских
Фото: Слово и Дело
Британец Крейг Эштон опубликовал на своей странице в Facebook заметку о том, что же все-таки такое — «русская душа». В своих рассуждениях он пришел к выводу, что только у русских она есть. Иностранец попытался объяснить, с чем это связано.

«Умом Россию не понять»

Первый раз в своей жизни Крейг услышал про русскую душу как отдельное явление в 2003 году — уже спустя семь минут после приземления в Москве. Тогда ему сказали, что душа — это только у русских, у остальных — «душонка». Его это сильно возмутило, и он всеми силами пытался доказать обратное.

«Я решил, что смогу выяснить что это такое, так как любое настоящее явление можно исследовать и понимать, то и русскую душу можно понять умом. Увы… В этом и заключается отличие русских от иностранцев», — пишет британец.

Однако спустя 17 лет после первого знакомства с Россией Крейг понял, что русская душа — это настоящее явление человечества, которое уникально принадлежит русским.

«Ее сложно описать точно. Она как ветер. Сам ветер не видишь, но эффект можно видеть, и сам ветер можно чувствовать», — пояснил он.

По словам британца, чаще всего ему приходилось сталкиваться с эффектом русской души, когда у него были критические проблемы в жизни, и в этот момент внезапно появлялись люди, готовые помочь просто так. Он отмечает, что во всех русских глубоко таится что-то святое, что объединяет людей от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Крыма.

«Душа — она в вашей невинности и суровости. В вашей близости и сплоченности, когда худо, когда хорошо. Вы вместе при всех личных отличиях», — пишет блогер.

Причиной возникновения русской души британец считает генетическое наследие, которое переходит из поколения в поколение. Русский народ за века своего существования пережил массу серьезных травм и бед, вместе с великими подвигами и достижениями в культуре и науке.

«Русская душа формировалась постепенно — в морозе, в избах, в полях и замороженных лесах и болотах, под тихо шепчущими березами, под репрессиями царей и нападениями внешних врагов со всех сторон, под великими соборами и высокими стенами кремлей, под суровым, неодобряющем взглядом Мариванны в строгих школах, в душевных нотах народных песен и словах отечественных поэтов, и у тоскливых дождливых окон тесных квартир новых районов. Именно там родилась и расцвела она. Русская душа», — заключил он.

В конце Крейг Эштон добавил, что даже спустя долгие годы общения с русскими, он все еще не может до конца понять и описать русскую душу. Однако он ее видит, слышит и чувствует ежедневно.
Видео дня. Как не стать жертвой телефонных аферистов
Слово и Дело: последние новости
Среди лидеров СССР Горбачев остается рекордсменом по продолжительности жизни Среди лидеров СССР Горбачев остается рекордсменом по продолжительности жизни Названы пять типов вредных приложений для смартфонов Названы пять типов вредных приложений для смартфонов Раскрыто содержание рукописного завещания Ларри Кинга Раскрыто содержание рукописного завещания Ларри Кинга
Комментарии 2
Люди , Крейг Эштон
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Невероятные случаи выживания в джунглях
14:07
Невероятные случаи выживания в джунглях
Истории
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
11:12
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
Места
Как не стать жертвой телефонных аферистов
03:09
Как не стать жертвой телефонных аферистов
Истории
Самые страшные оползни, снятые на камеру
07:46
Самые страшные оползни, снятые на камеру
Безумный мир
Пять гиблых мест России, где пропадают люди
10:45
Пять гиблых мест России, где пропадают люди
Места
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
06:59
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
Истории
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
11:53
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
Истории
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
00:31
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
Истории
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
00:21
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
Места
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
16:01
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение