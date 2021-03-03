Кто ещё мог стать преемником Ельцина 

В 2000 году Борис Ельцин ушел в отставку досрочно, а его преемником стал Владимир Путин . "Рамблер" вспомнил, какие еще кандидаты на пост президента были в том году.

Сам Ельцин всегда видел в качестве преемника политика Виктора Черномырдина, в этом не было никаких сомнений. Он даже исполнял полномочия Ельцина в те шесть часов, пока сердце президента было отключено. В 1996 году Ельцин решился на серьезную операцию на сердце. В эти часы в стране вполне мог произойти государственный переворот, но все обошлось.

Борис Немцов импонировал Ельцину, так как они были единомышленниками. Однако к 2000 году рейтинг политика стремился к нулю, так как он был соратником Чубайса, Кириенко и Гайдара. Ельцин понимал, что Немцов вряд ли смог бы обеспечить стране стабильность.

Лебедь был из военных, но представлял интересы Бориса Березовского . Эту связь не одобрили многие представители экономической элиты, поэтому у него почти не было шансов стать главой государства.

В середине 90-х Степашин был ближайшим соратником Ельцина и успешно шел по карьерной лестнице. Однако флер тех самых 90-х негативно сказывался на его рейтингах. В какой-то момент на должности премьер-министра его заменил Владимир Путин. По мнению Ельцина, он казался ему сильнее по человеческим качествам.

Шойгу рассматривался как преемник еще в 1996 году. Но тогда Ельцин настоял на том, что сам будет участвовать в выборах. Шойгу всегда рассматривался как вариант, но итоговый выбор ни разу не был принят в его пользу.