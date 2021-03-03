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Кто ещё мог стать преемником Ельцина 

Даня Виттиг 7 часов назад
Кто ещё мог стать преемником Ельцина
Фото: depositphotos.com
В 2000 году Борис Ельцин ушел в отставку досрочно, а его преемником стал Владимир Путин. "Рамблер" вспомнил, какие еще кандидаты на пост президента были в том году.

Виктор Черномырдин

Сам Ельцин всегда видел в качестве преемника политика Виктора Черномырдина, в этом не было никаких сомнений. Он даже исполнял полномочия Ельцина в те шесть часов, пока сердце президента было отключено. В 1996 году Ельцин решился на серьезную операцию на сердце. В эти часы в стране вполне мог произойти государственный переворот, но все обошлось.

Борис Немцов

Борис Немцов импонировал Ельцину, так как они были единомышленниками. Однако к 2000 году рейтинг политика стремился к нулю, так как он был соратником Чубайса, Кириенко и Гайдара. Ельцин понимал, что Немцов вряд ли смог бы обеспечить стране стабильность.

Александр Лебедь

Лебедь был из военных, но представлял интересы Бориса Березовского. Эту связь не одобрили многие представители экономической элиты, поэтому у него почти не было шансов стать главой государства.

Сергей Степашин

В середине 90-х Степашин был ближайшим соратником Ельцина и успешно шел по карьерной лестнице. Однако флер тех самых 90-х негативно сказывался на его рейтингах. В какой-то момент на должности премьер-министра его заменил Владимир Путин. По мнению Ельцина, он казался ему сильнее по человеческим качествам.

Сергей Шойгу

Шойгу рассматривался как преемник еще в 1996 году. Но тогда Ельцин настоял на том, что сам будет участвовать в выборах. Шойгу всегда рассматривался как вариант, но итоговый выбор ни разу не был принят в его пользу.
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Комментарии 9
Люди , Сергей Шойгу , Борис Немцов , Александр Лебедь , Борис Ельцин , Борис Березовский , Владимир Путин , Сергей Степашин , Виктор Черномырдин
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