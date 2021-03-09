Первая стюардесса в мире: история жизни 

Почти 91 год назад появилась первая в мире стюардесса. Ею стала американка Эллен Черч. 15 мая 1930 года она вместе с тремя коллегами работала на рейсе Сан-Франциско — Шайенн авиакомпании Boeing Air Transport (сейчас — United). "Рамблер" расскажет о жизни бортпроводницы.

Становиться стюардессой Эллен не стремилась. Она просто любила самолеты. Черч родилась в Айове 22 сентября 1904 года. Детство девочки прошло с родителями на ферме, которая располагалась рядом с аэродромом города Креско, и маленькая Эллен практически ежедневно видела взлетающие и садящиеся самолеты. Не известно, кем она хотела быть в будущем, но точно не планировала становиться женой фермера и ухаживать за коровами.

В 22 года Черч получила диплом медсестры и устроилась на работу в больницу. Однако, любовь к авиации девушку не отпускала, и тогда она пошла на курсы пилотов, по окончании которых получила летное свидетельство.

В феврале 1930 года Эллен Черч пришла в офис компании Boeing Air Transport (основана в 1926 году, сейчас называется United), где встретилась с генеральным менеджером Стивом Стипмсоном.

Черч понимала, что пилотом в Boeing ее не возьмут никогда, но она предложила руководству компании пустить на борт женщин-медсестер.

В то время большинство пассажиров реально боялись летать. И на то были причины. Авиакатастрофы, к сожалению, не были такой редкостью как сейчас (особенно с учетом значительно меньшего числа рейсов). Самолеты летали низко и иногда в реально плохую погоду, а не над ней. Поэтому Эллен справедливо рассудила: ну уж если девушка в салоне работает и не боится, то и бояться нечего.

«Я думаю, присутствие женщин в салоне — это неплохо с психологической точки зрения. Разве мужчина признается, что боится лететь, когда девушка работает в салоне?»

— передала она свои аргументы в разговоре с Стимпсоном в интервью журналу Time.

В общем, Эллен убедила Стимпсона и он дал ей три месяца на то, чтобы найти еще семерых таких же бесстрашных медсестер, которые согласятся работать в салонах самолетах. Они были найдены уже к концу весны.

15 мая 1930 года девушки совершили первый рейс. Первая четверка во главе с Черч летели из Сан-Франциско в Шайенн (штат Вайоминг), а остальные четыре — из Шайенна в Чикаго. Этот рейс продолжался 20 часов: в пути самолет Boeing-80A делал 13 остановок. На борту было 14 пассажиров.

Boeing-80A, на котором Эллен Черч выполнила первый рейс в качестве стюардессы.

Успех был ошеломляющим: красивые девушки помогают пассажирам перенести полет и разносят еду. В течение нескольких месяцев практически все авиакомпании США объявили набор женщин на должность бортпроводниц.

Как писал журнал Time в 2015 году, отбор у первых стюардесс был «пропитан сексизмом». Претендентки должны быть не замужем, без детей, симпатичными, миниатюрными (вес — от 45 до 54 кг, рост — не более 1,52 м), с образованием, возраст — от 21 до 26 лет.

С другой стороны, молодых девушек привлекала не только хорошая по тем временам зарплата — около $125 в неделю (для сравнения, средняя годовая зарплата в США в 1930 году была $1970), — но и возможность найти мужа (в авиации в то время все-таки было много мужчин).

Сама Эллен Черч проработала в небе недолго — всего 18 месяцев. В 1938 она пострадала в автомобильной аварии и не могла летать. Эллен вернулась к медицине — окончила Университет Миннесоты и стала заведующей сестринским отделением больницы округа Милуоки. Во время Второй мировой Черч служила в корпусе медсестер армии США.

В августе 1965 года в возрасте 60 лет Эллен Черч погибла после падения с лошади во время верховой езды.

В ее честь назван муниципальный аэропорт Креско — Эллен Черч Филд (KCJJ).

Кстати, значительный след она оставила не только в авиации, но и на железной дороге. В 1937 году руководители железнодорожных компаний, видя каким успехом пользуются стюардессы в авиации, также объявили набор молодых девушек для работы в вагонах-ресторанах на линии Нью-Хейвен в Нью-Йорке..