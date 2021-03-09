Сбылись ли предсказания Ванги, Джуны и других провидцев

Многие из нас до сих пор верят в чудеса. И высокие рейтинги программ вроде «Битвы экстрасенсов» — прямое тому подтверждение. Мы вспомнили, с чего все началось, какие предсказания экстрасенсов прошлого сбылись, а какие выглядят полным бредом.

Ванга

Говоря о тех, чьи предсказания до сих пор активно обсуждаются в Cети и не только, начать следует, пожалуй, с одной из самых известных провидиц прошлого — с болгарской ясновидящей Ванги. Среди того, что однозначно сбылось, отметим поражение Гитлера во Второй мировой войне, смерть Сталина, убийство Кеннеди и «гибель» башен-близнецов в Нью-Йорке.

А если говорить о том, что вызывает серьезные сомнения, на ум приходит ситуация с Юрием Гагариным , которого, по мнению пророчицы, забрали к себе инопланетяне.

У Ванги не было особых дарований, но, когда девочке исполнилось 12 лет, на деревню, в которой она жила, обрушился сильнейший ураган, который лишил малышку зрения, но открыл дар ясновидения. Считается, что в годы Второй мировой войны она помогала определять местонахождение солдат, считавшихся пропавшими без вести.

Неудивительно, что после такого многие знаменитости, а также чиновники и даже президенты нередко обращались к Ванге за помощью и предсказаниями. Как и любой человек, связанный с миром мистики и эзотерики, Ванга еще при жизни много раз сталкивалась с критикой и недоверием к собственной персоне.

Несмотря на то что, многие события она предсказала достаточно точно, некоторые ее видения все же были далеки от реальности. Например, Ванга утверждала, что в 2010 году начнется Третья мировая война, которая завершится через год полной гибелью нашей цивилизации.

По ее прогнозам, в 2011‑м миру грозили полное исчезновение флоры и фауны в Северном полушарии и свирепый голод на территории Европы. Что касается России, ей Ванга предрекла мировое господство, заявив, что наша страна станет единственной сверхдержавой на планете. Сколько в этом правды, судить пока сложно.

Джин Диксон

Лидия Эмма Пинкерт (настоящее имя Джин Диксон. — Прим.ред.) родилась в штате Висконсин и со временем прославилась благодаря весьма успешной астрологической колонке в одной американской газете. Спустя какое-то время она стала давать предсказания по политической ситуации в стране, чем снискала себе еще большую популярность в определенных кругах.

Пожалуй, самым громким из ее пророчеств стало предсказание об убийстве Джона Ф. Кеннеди . Звучало оно следующим образом: «выборы будут выиграны демократом. Позднее этого победителя убьют, или он умрет на своем посту, будучи президентом США».

Точная дата рождения ясновидящей до сих пор неизвестна. По одним данным, она появилась на свет в 1904 году, другие источники утверждают, что в 1918‑м.

Что касается ее экстрасенсорного дара, он появился благодаря судьбоносной встрече с некой загадочной цыганкой, которая сказала, что девушка станет великой предсказательницей, а для пущей убедительности еще и вручила магический шар, с которым Джин не расставалась до конца своих дней.

Несмотря на необычный род деятельности, она весьма успешно вышла замуж за Джеймса Диксона, с которым вела совместный бизнес. Детей у пары не было. Джин запомнилась не только благодаря политическим пророчествам. Говорят, Джин предугадала раннюю кончину Мэрилин Монро Мартина Лютера Кинга и даже гибель «Апполона‑1».

Случались в «карьере» ясновидящей и провалы, из-за них даже появилось выражение «эффект Джин Диксон», которое до сих пор используют в случаях, когда из-за нескольких удачно совпавших прогнозов люди закрывают глаза на то, какое количество неточных и в корне неверных предсказаний дал тот или иной экстрасенс.

Хелен Дункан

Шотландскую ясновидящую Хелен Дункан по праву можно назвать одной из самых неоднозначных фигур в истории. Она стала последней из тех, кто был осужден по Закону о колдовстве в Великобритании, но обо всем по порядку.

Во время спиритических сеансов, а специализировалась Хелен именно на связях с умершими, из ее рта выделялась эктоплазма (в оккультизме и парапсихологии — вязкая субстанция загадочного происхождения, которая иногда упоминается как вещество, из которого состоят призраки). Ходят слухи, что от странных выделений экстрасенс и скончалась.

Более того, из-за необычного трюка многие называли ее аферисткой и ведьмой, в то время как другие настаивали, что подделать подобное просто невозможно. Поддерживали медиума историк Альфред Додд и главный редактор журнала Psychic News Морис Барбанелл, которые были абсолютно убеждены в том, что Хелен Дункан обладала паранормальными способностями.

Джуна

Вернемся в наше время и вспомним Евгению Ювашевну Давиташвили, более известную как Джуна. Советская и российская целительница, астролог, писатель и член общественной организации «Международная академия альтернативных наук». У Джуны хранилось огромное количество официальных бумаг, якобы подтверждавших ее паранормальные способности.

Экстрасенс имела колоссальное влияние на многих политических деятелей и часто помогала там, где традиционная медицина оказывалась бессильна.

Джуна проснулась знаменитой после того, как в газете «Комсомольская правда» журналист Лев Колодный опубликовал о ней большую статью. Вскоре Давиташвили даже выделили собственную лабораторию. В ее паранормальные способности верили далеко не все.

Комиссии по борьбе с лженаукой академик РАН Эдуард Кругляков писал: «Вы, конечно, помните, что сообщала пресса: „Джуна одним движением руки могла заставить розу распуститься, могла поставить правильный диагноз по фотографии больного, перемещать предметы и т. д…“ Что же оказалось? Джуна не более чем массажистка высокой квалификации, но для исцеления больных этого мало».

Помимо своего основного занятия провидица находила время и для других интересов — рисовала, писала стихи и песни для популярных исполнителей и даже сама выступала на сцене. Ходили слухи, что среди ее постоянных пациентов были Леонид Брежнев Роберт Де Ниро и Федерико Феллини.

Однако в недавнем фильме журналиста Бориса Соболева «Идущие к черту» приводятся доказательства того, что никакой связи с первыми лицами государства у Джуны не было, а вся история с ее якобы сверхспособностями не более чем мистификация.

Матрона Московская

Матрона Димитриевна Никонова, известная нам как Матрона Московская, родилась незрячей, из-за чего родители даже подумывали о том, чтобы отдать ее в приют. Но благодаря сну, кот Текст взят с сайта Новости в фотографиях — BigPicture.ru орый приснился ее матери и который та сочла пророческим, девочку решили оставить в семье. Согласно преданию, уже с 8 лет Матрона могла исцелять больных и предсказывать будущее.

Перебравшись в Москву, целительница принимала у себя на дому по 40 пациентов в день, врачуя и помогая советом, а по ночам молилась. За три дня до своей смерти Матрона почувствовала, что ее время подходит к концу, но это далеко не самое интересное ее пророчество.

Матрона также говорила о том, что мир ждет безвоенное противостояние, от которого тем не менее может погибнуть все живое на планете. Еще она утверждала, что экономическая нестабильность приведет людей к тому, что те станут ближе к земле и будут переселяться в сельскую местность, чтобы стать ближе к природе.

И, пожалуй, самое страшное ее предсказание: из-за страшного голода люди начнут есть землю в прямом смысле этого слова. К счастью, пока ничего из этого не сбылось.