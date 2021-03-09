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Пилот выжил после крушения самолета и месяц скитался по джунглям 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Пилот выжил после крушения самолета и месяц скитался по джунглям
Фото: Страница Carlos Lair на Facebook
В Бразилии пилот выжил после крушения самолета в джунглях Амазонии и был спасен лишь спустя месяц скитаний. Об этом пишет Daily Mail.
36-летний Антонио Сена (Antonia Sena) числился пропавшим без вести с конца января после того, как вылетел на своем легкомоторном Cessna 210 из города Аленкер (штат Пара) в соседний Альмейрим. Летчик был вынужден совершить аварийную посадку из-за поломки судна, практически сразу после приземления оно загорелось.
В результате Сене пришлось 36 дней выживать в джунглях — спустя неделю после случившегося спасательные группы прекратили его поиски, так как им не удалось найти даже обломки самолета. Мужчина питался остатками провианта, которые он успел вынести с борта до пожара, а также птичьими яйцами и фруктами, которые удавалось найти.
Через пять недель после авиакатастрофы летчик случайно наткнулся на группу сборщиков каштанов, которые и помогли ему спастись. «Единственное, что поддерживало меня и позволило мне остаться в живых — это любовь, которую я испытываю к своей семье», — поделился Сена.
В феврале прошлого года сообщалось, что пассажиры, выжившие в авиакатастрофах, рассказали о своем спасении и посоветовали, как следует вести себя в случае крушения самолета. Так, выживший в авиакатастрофе в горах Колумбии в 2016 году Эрвин Тумири вел себя спокойно: он принял позу эмбриона и поставил между ног сумку, в то время как остальные пассажиры встали со своих мест и начали кричать.
Видео дня. Невероятные случаи выживания в джунглях
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Люди , Эрвин Тумири
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