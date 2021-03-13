Где сейчас живут дети Эскобара 

Пабло Эскобар вошел в историю как один из самых известных, богатых и жестоких преступников. Он был главой Медельинского картеля. Эскобар погиб в 1993 году в то время, пока его пытались захватить спецагенты США. У него осталось двое детей: сын Хуан и дочь Мануэла. "Рамблер" рассказывает, как сложилась их жизнь.

Хуан Пабло

Juan Pablo Escobar/CC BY-SA 4.0

После смерти своего отца Хуан Пабло сменил имя на Себастьян Маррокин и уехал в Мозамбик, а потом в Аргентину вместе со своей семьей. Они все поменяли имена и уехали в другую страну ради своей безопасности, так как после смерти Эскобара активизировались его конкуренты, которые были рады овладеть его семьей. На протяжении 20 лет он жил в Аргентине: успел закончить колледж по специальности архитектор, завел семью и нашел работу по образованию. У него есть жена и сын.

Хуан Пабло дважды въезжал на территорию Колумбии, где навещал могилу своего отца и встречался с его жертвами.

Juan Pablo Escobar Henao/Facebook

Несмотря на то, что Хуан хочет отгородить себя от имени Эскобара, он написал две книги об Эскобар. Также его семья хотела зарегистрировать фамилию Эскобар как бренд, но им не дали этого сделать.

Мануэла Энео

Вместе с братом и матерью Мангал переехала в Аргентину — единственную страну, которая дала политическое убежище семье Эскобара. Там она взяла новое имя Хуана Мануэла Маррокин Сантос. Девочка ходила в обычную школу и ездила на общественном транспорте. Сообщалось, что она привыкла к новой жизни, но ударом стала для нее правда. Когда ей исполнилось 16 лет, ей рассказали о том, чем на самом деле занимался ее отец.

Juan Pablo Escobar Henao/Facebook

С тех пор Мануэла закрылась от общественности. Она перестала ходить в школу и занималась с преподавателями дома. Девушка практически не выходила на улицу и вела закрытую жизнь, что и делает до сих пор. Аргентинскому журналисту Хосе Алехандро Кастаньо разрешили 20 дней прожить с семьей Эскобара. Изредка он встречался и с Мануэлой, но о ней ему запретили писать. Кастаньо отметил лишь то, что девушка была всегда очень печальна. С тех пор о ней ничего не известно.